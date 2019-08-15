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Регина Тодоренко показала своих лучших подруг

Регина Тодоренко показала своих лучших подруг
14:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 15 августа, Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram новый снимок с подругами.

Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов недавно, наконец, отпраздновали свою свадьбу. Торжество проходило в Италии, где поздравить молодоженов собрались около ста близких им людей — родители, друзья и коллеги. Не обошлось и без самого главного гостя - сына Влада и Регины, который вместе с родителями отправился на берег Средиземного моря.

А недавно Регина Тодоренко отправилась в родную Одессу вместе с сыном. 

Регина Тодоренко поделилась новым счастливым фото с супругом

На нем она запечатлена со своими подругами. Девушки в кадре предстали перед зрителями в купальниках зеленого цвета, а Регина - в белом. Однако внимание публики привлекли вовсе не обаятельные лица подруг телеведущей, а грудь кормящей мамы.

Другие же написали комментарии о том, что подруги Регины такие же красивые и привлекательные, как и сама телезвезда.

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Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Подруги Регины Тодоренко.
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