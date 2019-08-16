Олег Винник показал фото с "братом"

Новости шоу бизнеса:Теперь у секс-символа Украины есть еще один повод праздновать - день рождения его брата.

Недавно Олег Винник отметил свой день рождения и стал первым исполнителем в мире, чье фото с появилось в Google Pay и Apple Pay.

Аудитория Олега Винника всегда поддерживает певца и с нетерпением ждет новостей о жизни любимого исполнителя. Не так часто в Инстаграми Винника можно увидеть фото из личного архива, тем более не так часто можно увидеть кого-нибудь из семьи певца, так как он не любит афишировать свою личную жизнь.

Но и на улице фанатов Олега Винника бывает праздник. В своем Инстаграм-аккаунте певец выложил смешное фото с братом и трогательное поздравление.

50 оттенков серого, 50 на 50 - это все не про тебя. Твои 50 - это, как минимум, 50 км мудрых фраз, 50 тонн отборочного шуток, 50 этажей человечности, ответственности, надежности, верности и любви к жизни! БРАТ! C Днем рождения!!! Желаю нам выпить за твои 100 !!! - подписал забавную фотографию певец.

Подписчиков немного удивили музыкальные планы на вечер празднования. Оказалось, что на фоне тостов будет звучать не "Волчица ", а Metallica и Rammstein.