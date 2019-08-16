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Пятница, 16.08.2019
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Олег Винник показал фото с "братом"

Олег Винник показал фото с "братом"
09:20 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Теперь у секс-символа Украины есть еще один повод праздновать - день рождения его брата.

Недавно Олег Винник отметил свой день рождения и стал первым исполнителем в мире, чье фото с появилось в Google Pay и Apple Pay.

Аудитория Олега Винника всегда поддерживает певца и с нетерпением ждет новостей о жизни любимого исполнителя. Не так часто в Инстаграми Винника можно увидеть фото из личного архива, тем более не так часто можно увидеть кого-нибудь из семьи певца, так как он не любит афишировать свою личную жизнь.

Но и на улице фанатов Олега Винника бывает праздник. В своем Инстаграм-аккаунте певец выложил смешное фото с братом и трогательное поздравление. 

 
 
 
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50 відтінків сірого, 50 на 50 - це все не про Тебе. Твої 50 - це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! БРАТ! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!!! Чекай! Супермен сьогодні летить до Тебе nach Wien, де будемо рок-н-рольно святкувати Твої 50 разом з " Metallica" і "Rammstein". Люблю. Поважаю. Многая літа!!!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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50 оттенков серого, 50 на 50 - это все не про тебя. Твои 50 - это, как минимум, 50 км мудрых фраз, 50 тонн отборочного шуток, 50 этажей человечности, ответственности, надежности, верности и любви к жизни! БРАТ! C Днем рождения!!! Желаю нам выпить за твои 100 !!! - подписал забавную фотографию певец.

Подписчиков немного удивили музыкальные планы на вечер празднования. Оказалось, что на фоне тостов будет звучать не "Волчица ", а Metallica и Rammstein.

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Знаменитости, День рождения, Артист, Певец, Олег Винник, Брат Олега Винника.
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