Холли Берри оголила грудь на новом пикантном фото

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Холли Берри в 53 года продолжает поражать поклонников уверенностью и эпатажными поступками.

На днях звезда фильма "Женщина-кошка", которая отпраздновала день рождения 14 августа, засветила свою грудь в мокрой футболке.

Пикантное фото Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в мокрой майке, на которой написано "Команда тех, у кого нет бра" (No Bra Club).

Под наряд звезда не надела нижнее белье, и продемонстрировала обнаженную грудь. "Повышаем уровень! 66", – добавила она в подписи.

Снимок собрал более 600 тысяч предпочтений и множество комментариев в сети, в которых сторонники поздравили женщину с днем рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Leveled up, Circa ‘66. Публикация от Halle Berry (@halleberry) 14 Авг 2019 в 9:53 PDT

Холли Берри часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру и снимается в купальниках, либо топлесс. Своими откровенными фото она доказывает пользователям в социальной сети, что для женщин возраст – это лишь цифра.