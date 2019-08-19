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Холли Берри оголила грудь на новом пикантном фото

Холли Берри оголила грудь на новом пикантном фото
09:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Холли Берри в 53 года продолжает поражать поклонников уверенностью и эпатажными поступками.

На днях звезда фильма "Женщина-кошка", которая отпраздновала день рождения 14 августа, засветила свою грудь в мокрой футболке.

Пикантное фото Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в мокрой майке, на которой написано "Команда тех, у кого нет бра" (No Bra Club).

Под наряд звезда не надела нижнее белье, и продемонстрировала обнаженную грудь. "Повышаем уровень! 66", – добавила она в подписи.

Снимок собрал более 600 тысяч предпочтений и множество комментариев в сети, в которых сторонники поздравили женщину с днем рождения.

 
 
 
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Leveled up, Circa ‘66.

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Сексапильная Тина Кароль в откровенном образе потрясла сеть

Холли Берри часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру и снимается в купальниках, либо топлесс. Своими откровенными фото она доказывает пользователям в социальной сети, что для женщин возраст – это лишь цифра.

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Холли Берри, Фото, Голливудская актриса.
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