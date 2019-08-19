Холли Берри оголила грудь на новом пикантном фото

На днях звезда фильма "Женщина-кошка", которая отпраздновала день рождения 14 августа, засветила свою грудь в мокрой футболке.
Пикантное фото Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в мокрой майке, на которой написано "Команда тех, у кого нет бра" (No Bra Club).
Под наряд звезда не надела нижнее белье, и продемонстрировала обнаженную грудь. "Повышаем уровень! 66", – добавила она в подписи.
Снимок собрал более 600 тысяч предпочтений и множество комментариев в сети, в которых сторонники поздравили женщину с днем рождения.
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Холли Берри часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру и снимается в купальниках, либо топлесс. Своими откровенными фото она доказывает пользователям в социальной сети, что для женщин возраст – это лишь цифра.