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Счастливые супруги: Юрий Горбунов показал новое фото со своей женой

Счастливые супруги: Юрий Горбунов показал новое фото со своей женой
14:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Новый снимок был опубликован на официальной странице заслуженного артиста Украины в Instagram.

Пара Кати Осадчей и Юрия Горбунова - одна из самых красивых в украинском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают 2-летнего сына Ивана, а также ребенка ведущей от первого брака - 16-летнего Илью. Однако не смотря на большую занятость с детьми и на работе, супругам удается поддерживать в отношениях романтику.

В конце июля пара, как и многие другие звезды шоу-бизнеса отправилась на отдых в теплые края. Катя и Юрий посетили Турцию, откуда продолжали делиться снимками.

 
 
 
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Щоооо??? Навіть не проси!!! @kosadcha

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Вчера, 18 августа, Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram новый снимок с супругой. На нем он запечатлен с Катей Осадчей отдыхающим во дворе своего дома. На фото оба предстали перед зрителями без грима, а также Юрий не использовал никакие фильтры на этом кадре.

 
 
 
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Неділя!!Правда круто,коли можна просто повалятись,і не думати що завтра початок робочого тижня??

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

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Напомним, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали новое фото с подросшим сином.

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Фото, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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