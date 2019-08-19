Счастливые супруги: Юрий Горбунов показал новое фото со своей женой

Новости шоу бизнеса:Новый снимок был опубликован на официальной странице заслуженного артиста Украины в Instagram.

Пара Кати Осадчей и Юрия Горбунова - одна из самых красивых в украинском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают 2-летнего сына Ивана, а также ребенка ведущей от первого брака - 16-летнего Илью. Однако не смотря на большую занятость с детьми и на работе, супругам удается поддерживать в отношениях романтику.

В конце июля пара, как и многие другие звезды шоу-бизнеса отправилась на отдых в теплые края. Катя и Юрий посетили Турцию, откуда продолжали делиться снимками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Щоооо??? Навіть не проси!!! @kosadcha Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 5 Авг 2019 в 12:33 PDT

Вчера, 18 августа, Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram новый снимок с супругой. На нем он запечатлен с Катей Осадчей отдыхающим во дворе своего дома. На фото оба предстали перед зрителями без грима, а также Юрий не использовал никакие фильтры на этом кадре.

Напомним, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали новое фото с подросшим сином.