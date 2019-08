СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались

После 6 лет гармонии пара окончательно разорвала отношения, а актер, кажется, уже нашел замену Кэти Холмс.

Как сообщает инсайдер из близкого окружения актеров, такое решение звезды приняли еще в мае 2019 года. Однако объявлять о разрыве Кэти Холмс и Джейми Фокс не торопились. Только после нескольких месяцев молчания инсайдеры подтвердили подозрения журналистов People о завершении звездного романа.

Спровоцировал слухи о разрыве публичный выход Джейми Фокса с певицей Сэлой Вейл. Пара отдыхала в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, не скрывая нежности друг к другу. Инсайдер заявил, что Кэти Холмс отреагировала довольно холодно, рассказав друзьям, что уже несколько месяцев не встречается с актером.

Jamie Foxx spotted out in LA with up-and-coming singer https://t.co/HzPUc1Gs6j

Jamie Foxx was out and about in Los Angeles on Friday night, with a woman that wasn’t Katie Holmes.

The 51-year-old actor was s... pic.twitter.com/Bc9cdLlbGi

— USA UK News (@trendsNewsday) August 17, 2019