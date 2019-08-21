Жизнь после Оскара: Рами Малек украсил обложку известного глянца

Американский актер египетского происхождения появился на сентябрьской обложке известного мужского журнала GQ, а также рассказал о жизни после того, как получил Оскар.
Полное интервью Рами Малека представители издания опубликовали на сайте журнала GQ, а на Instagram-странице глянца появилось множество снимков голливудской звезды.
В источнике говорится, что Рами Малек работал над своей карьерой около 10 лет, когда он наконец получил главную роль в сериале "Мистер робот". Эпизоды дебютировали в 2015 году и проект сразу же приобрел популярность, завоевав большую аудиторию.
Однако наибольшую славу актер получил благодаря фильму "Богемная рапсодия", где он сыграл роль Фредди Меркьюри и получил за этого премию Оскар. Однако, как признался актер, его родители не были в восторге от желания сына стать актером. В 1978 году они эмигрировали из Каира в США, но не для того, чтобы их сын Рами стал кумиром миллионов киноманов.
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@RamiMalek was an acclaimed journeyman actor known for his hustle, preparation, and intensity. Then he played Freddie Mercury, won an Oscar, and became world-famous practically all at once. Now Malek is working through his newest role—as a global star. Malek opens up for our September issue cover story at the link in bio. (@ryanmcginleystudios, styled by @mobolajidawodu) #newgq #ramimalek #mrrobot #bohemianrhapsody
Я имею в виду, что мои родители ... им не нравилась идея, что я хочу стать актером. Они приехали в эту страну из Египта, чтобы у нас была очень успешная жизнь. Они вкладывали каждый доллар, который у них был, в наше образование, и видели, как их бросали в эту игру риска и случайности, которая для многих казалась обреченной на неудачу, – рассказал Рами Малек о своем детстве.
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@RamiMalek goes undercover on the Internet and responds to real comments. Full vid at link in bio.
После этого он рассказал, что для того, чтобы его заметили представители киноиндустрии, он набивал конверты своими снимками и добавлял резюме, вручая их агентствам и киношколам. Его отец называл его упрямым, когда увидел сына утром за конвертами.
Я слышал это и вызвало у меня эмоции. Я не мог отвернуться, мы не были той семьей, где я когда-либо показывал что-то подобное. Но это дало мне немного больше той силы, чтобы продолжать идти, – признался звезда "Богемской рапсодии".
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“People’s perception might be altered, but when you sit down and talk to me, there’s nothing that’s mystifying. I’m not f***ing covered in gold.” We caught up with @RamiMalek for the September issue of GQ at the link in bio. (@ryanmcginleystudios, styled by @mobolajidawodu) #newgq #ramimalek #mrrobot
Однако по его словам, успех в картинах и премии Оскар, Эмми и BAFTA не изменили его, как человека.
Восприятие людей может измениться. Но когда вы садитесь и говорите со мной, нет ничего мистического. Я не покрыт чертовым золотом, – заявил Рами Малек.