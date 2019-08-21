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Украинская певица исполнит гимн на День Независимости

Украинская певица исполнит гимн на День Независимости
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Известно, что Тина Кароль будет не единственной артисткой, которая стала участницей торжественной программы к Дню Независимости.

В Киеве завершается подготовка к торжествам по случаю Дня Независимости Украины. В частности, к выступлению готовится певица Тина Кароль. 

Как сообщает пиар-менеджер артистки Павел Орлов на официальной Facebook-странице, Тина Кароль согласилась исполнить гимн во время Шествия достоинства. Певица уже начала репетиции, которые, согласно опубликованному видео, проходят во дворе ее столичного особняка.

Шествие достоинства – официальный марш, который впервые проведут 24 августа. Торжества ко Дню Независимости начнутся в 9:50 с чествования памяти погибших военных и Небесной Сотни. Кроме этого, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. 

Сама Тина Кароль прокомментировала свое участие в Шествии достоинства. Артистка не скрывала своего восторга и призналась, что счастлива быть частичкой такого "исторического момента".

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Кроме нее, украинцы смогут насладиться выступлением солистки группы Наты ONUKA Жижченко, пяти оркестров, звезд мировой оперной сцены – Андрея Романенко, Евгения Орлова, Оксаны Крамаревой и Анжелины Швачки, 18 пианистов и народных артистов Украины. 

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Тина Кароль, Певица, Знаменитость, Артистка, Украинская певица.
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