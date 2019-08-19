Сбежала на другой канал: Ольга Фреймут перешла на телеканал "Интер"

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Ольга Фреймут будет вести новое ток-шоу на телеканале "Интер".

Ток-шоу - об отношениях между мужчинами и женщинами. Оля будет работать в паре с другим журналистом – Романом Кадеминым.

Новое ток-шоу на телеканале "Интер" выйдет в сентябре, сообщает пресс-служба телеканала. Также телеканал представил короткое видео-анонс на официальном YouTube-канале.

"В программе будут темы, о которых боятся говорить, секреты, которыми принято делиться даже с самыми близкими, среди героев будут известные люди, от которых никогда не ждали откровений. В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в запутанных и драматических жизненных ситуациях. Разобраться, чтобы мелодрамы и драмы не стали трагедиями. И не только в жизни героев программы, но и миллионов телезрителей", – комментирует ток-шоу пресс-служба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Поговоримо ? Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 19 Авг 2019 в 4:53 PDT

Не все поклонники в сети с восторгом отреагировали на новость, раскритиковав телеканал.

"Как можно было пойти на "Интер"? Разочарование", "Оля, почему "Интер"? Канал, который я не смотрю и смотреть не буду, даже с Вами. Разочарование", "Не ходите по другим каналам, верно?", – пишут пользователи в комментариях к публикации Фреймут в Instagram.