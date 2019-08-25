Украинскую певицу наградили "Орденом Королевы Анны "Честь Отечества"

Новости шоу бизнеса:Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.

К 28-й годовщине Независимости Украины состоялась официальная церемония награждения лучших представителей украинской элиты. Событие состоялось в Государственной резиденции Малом Мариинском дворце.

Видео с торжества украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Как отмечают президиум "Ассамблеи деловых кругов" и Генеральная дирекция международной имиджевой программы "Лидеры XXI века", Тоня Матвиенко отмечена общественной наградой "Орден Королевы Анны" Честь Отечества "за высокое национальное достоинство и добросовестное служение Украине.

"Зворушена! В серці з Україною", - лаконично отреагировала Тоня Матвиенко.

К сторонникам артистки с поздравлениями присоединились и звездные коллеги. С получением Ордена Тоню Матвиенко поздравили ее муж Арсен Мирзоян, народный артист Украины Александр Пономарев, певицы Злата Огневич и Маша Собко.

Отмечаем, что "Орден Королевы Анны" основан с целью чествования выдающихся женщин современной Украины. Его вручают за заслуги в культурной, научной, образовательной, благотворительной и других сферах общественной деятельности.