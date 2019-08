Украинскую певицу наградили "Орденом Королевы Анны "Честь Отечества"

View this post on Instagram

Нагороджена Україно-Французським «Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» на срібній зірці» за сумлінне служіння України. Натхненна, вдячна та щаслива! #міжнароднаасамблеяділовихкіл #тоняматвієнко #київ #ukraine #anna