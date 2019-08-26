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Супруга президента Франции очаровала шикарным нарядом

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Супруга президента Франции очаровала шикарным нарядом
15:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:И, если президент Франции выбрал традиционный смокинг, то его жена смогла проявить свою чувство стиля на все 100%.

Президентские супруги продолжают осуществлять выходы в рамках международного съезда на саммит G7. Так, на Французской Ривьере Брижит и Эммануэль Макрон появились вместе с представителями США.

Для вечера, проведенного на Лазурном берегу вместе с Меланией и Дональдом Трампом и другими представителями стран, Брижит Макрон надела серебристое коктейльное платье.

Саммит G7 смело можно назвать не только международным мероприятием политического характера, но и парадом самых стильных первых леди. Так, 66-летняя супруга президента Франции в очередной раз доказала, что она достойно представляет свою страну на таком мероприятии. 

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На Французской Ривьере Брижит Макрон появилась в роскошном коктейльном платье в цветочный принт. Розы, расшитые серебристыми нитками на белой ткани, отлично подчеркивали смуглость первой леди Франции. Рукав до локтя свидетельствовал о том, что вечер на берегу Средиземного моря был довольно теплым, а свободный крой, несмотря на не подчеркнутую талию, все же подчеркнул стройность Брижит Макрон. Она собрала пряди волос назад, обнажив шею и уши, а образ дополнила белыми туфлями-лодочками с серебристым "носком".

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Знаменитость, Брижит Макрон, Президентская супруга, Шикарном платье, Лазурной берег.
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