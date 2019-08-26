Икона стиля: королева Летиция демонстрирует, как сочетать современные тренды

Новости шоу бизнеса:Жена Филиппа VI отлично продемонстрировала, как совместить несколько сезонных трендов между собой, не переборщив в их использовании.

Изящная королева Летиция – образец для подражания не только для испанцев, но и для жителей других стран, ведь ее стиль – это сочетание современных трендов со скромностью и королевской изысканностью. Поэтому очередной выход Ее Величества стоит запомнить всем модницам, ведь горох, брюки-бананы и пиджаки – до сих пор в моде.

Более того, королева Испании всегда должна иметь сдержанный вид, тем более, если она посещает своего свекра, бывшего короля Испании Хуана Карлоса.

На днях отец Филиппа VI перенес сложную операцию на сердце, поэтому молодая королевская чета в очередной раз прибыла в больницу, чтобы его навестить.

Так, у дверей госпиталя королева Летиция и ее муж согласилась пообщаться с журналистами, ответив на несколько вопросов. Перед камерами Ее Величество предстала в образе, который принято называть одним из самых удачных – белый верх, черный низ. На ней были темные штаны, которые получили название "бананы" из-за широкого фасона штанины, а также белый пиджак, из-под которого выглядывала кофта в горох. Образ дополнили туфли "на низком ходу", тонкий пояс и массивная сумка, которую она держала в руке.