Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

Икона стиля: королева Летиция демонстрирует, как сочетать современные тренды

Икона стиля: королева Летиция демонстрирует, как сочетать современные тренды
15:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Жена Филиппа VI отлично продемонстрировала, как совместить несколько сезонных трендов между собой, не переборщив в их использовании.

Изящная королева Летиция – образец для подражания не только для испанцев, но и для жителей других стран, ведь ее стиль – это сочетание современных трендов со скромностью и королевской изысканностью. Поэтому очередной выход Ее Величества стоит запомнить всем модницам, ведь горох, брюки-бананы и пиджаки – до сих пор в моде. 

Более того, королева Испании всегда должна иметь сдержанный вид, тем более, если она посещает своего свекра, бывшего короля Испании Хуана Карлоса.

На днях отец Филиппа VI перенес сложную операцию на сердце, поэтому молодая королевская чета в очередной раз прибыла в больницу, чтобы его навестить. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

La Reina ha acudido con don Felipe al hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón donde permanece ingresado SM. El Rey Don Juan Carlos.

Публикация от Queen Letizia of Spain (@queenletizia)

В черно-белом платье: королева Летиция с детьми и свекровью посетили балет

Так, у дверей госпиталя королева Летиция и ее муж согласилась пообщаться с журналистами, ответив на несколько вопросов. Перед камерами Ее Величество предстала в образе, который принято называть одним из самых удачных – белый верх, черный низ. На ней были темные штаны, которые получили название "бананы" из-за широкого фасона штанины, а также белый пиджак, из-под которого выглядывала кофта в горох. Образ дополнили туфли "на низком ходу", тонкий пояс и массивная сумка, которую она держала в руке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Королевская семья, Знаменитость, Наряд, Королева Испании, Королева Летиция, Классический образ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин уволил посла России в Великобритании
Путин уволил посла России в Великобритании
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Продюсер фильма &quot;Домой&quot; стал членом Европейской киноакадемии
Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь