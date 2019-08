"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

Особенно если речь идет о члене королевской семьи. На прошлой неделе Спенсер саркастично отнеслась к любви шестилетнего принца Джорджа к балету, за что недавно попросила прощения.

В эфире программы Лара Спенсер решила обсудить плотное расписание принца Джорджа. В одном из интервью герцог Кембриджский рассказал, что его сын не только осваивает школьную программу, но и с удовольствием танцует.

Принц Уильям сказал, что Джордж обожает балет. Что ж, у меня для него новость: посмотрим, как долго это продлится, — заявила Спенсер.

Реакция публики не заставила себя долго ждать, и телеведущую жестко раскритиковали за стереотипное мышление. Разгневанные пользователи запустили в Twitter отдельный хештег #BoysDanceToo (#МальчикиТожеТанцуют), а несколько профессиональных танцоров отметили, что мальчиков и без того подвергают травле за подобные увлечения, и комментарии Спенсер не делают ей чести.

See Good Morning Ballet take over @TimesSquareNYC and social media as a part of the #BoysDanceToo movement: https://t.co/nL0CBeLROw pic.twitter.com/s5Jb7woLlY

— Playbill (@playbill) August 26, 2019