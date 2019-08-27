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"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
14:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Ведущая передачи "Доброе утро, Америка" Лара Спенсер получила хороший урок: никогда не смейся над чужими увлечениями.

Особенно если речь идет о члене королевской семьи. На прошлой неделе Спенсер саркастично отнеслась к любви шестилетнего принца Джорджа к балету, за что недавно попросила прощения.

В эфире программы Лара Спенсер решила обсудить плотное расписание принца Джорджа. В одном из интервью герцог Кембриджский рассказал, что его сын не только осваивает школьную программу, но и с удовольствием танцует.

Принц Уильям сказал, что Джордж обожает балет. Что ж, у меня для него новость: посмотрим, как долго это продлится, — заявила Спенсер.

Реакция публики не заставила себя долго ждать, и телеведущую жестко раскритиковали за стереотипное мышление. Разгневанные пользователи запустили в Twitter отдельный хештег #BoysDanceToo (#МальчикиТожеТанцуют), а несколько профессиональных танцоров отметили, что мальчиков и без того подвергают травле за подобные увлечения, и комментарии Спенсер не делают ей чести.

Я облажалась. Мой комментарий был бесчувственным и глупым. Мне очень жаль.

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Чтобы показать всю степень своего раскаяния, она взяла интервью у трех профессиональных балетных танцоров: звезды "Кошек" Роберта Фэйрчайлда, Трэвиса Уолла и Фабриса Калмелса. По словам Спенсер, теперь она знает, столько выдержки и мужества нужно мальчикам, чтобы продолжать танцевальную карьеру.

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Все по теме:

Королевская семья, Лара Спенсер, сын Кейт Миддлтон, Принц Джордж, Сын принца Уильяма, #BoysDanceToo.
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