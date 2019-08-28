Скачать
Среда, 28.08.2019
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук
Коломойский назвал фаворита на место премьера
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Ушла из жизни Изабель Толедо: дизайнер Мишель Обамы и Деми Мур

Ушла из жизни Изабель Толедо: дизайнер Мишель Обамы и Деми Мур
11:58 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:На момент смерти Изабель Толедо было 59 лет.

Умерла известный дизайнер Изабель Толедо, известна своим сотрудничеством с бывшей первой леди США Мишель Обамой и актрисами Деми Мур, Деби Мейзар и Деброй Мессинг.

Как передает Associated Press, причиной смерти дизайнера стал рак молочной железы.

Отметим, что свою профессиональную карьеру дизайнера Изабель Толедо начала в 1985 году - тогда вышла ее первая коллекция. В 2006 году модельер стала креативным директором дома высокой моды Anne Klein. В этом же году Толедо вручили награду Couture Council Award for Artistry of Fashion от музея Технологического института моды.

Но настоящее признание во всем мире дизайнер получила в 2009 году, когда бывшая первая леди США Мишель Обама пришла в платье от Изабель Толедо на инаугурацию своего мужа, Барака Обамы. Также наряды Толедо носили актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

Ушел из жизни звезда сериала "Следствие ведут знатоки" Виктор Власов

Ранее сообщалось, что в США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая. NBC News сообщает, что в результате аварии самолета в Новом Орлеане погибла американская телеведущая Нэнси Паркер, которая готовила выпуск новостей в этот момент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смерть, Альманах-2019, Американский дизайнер, Изабель Толедо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
04 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
05 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь