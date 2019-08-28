Ушла из жизни Изабель Толедо: дизайнер Мишель Обамы и Деми Мур

Новости шоу бизнеса:На момент смерти Изабель Толедо было 59 лет.

Умерла известный дизайнер Изабель Толедо, известна своим сотрудничеством с бывшей первой леди США Мишель Обамой и актрисами Деми Мур, Деби Мейзар и Деброй Мессинг.

Как передает Associated Press, причиной смерти дизайнера стал рак молочной железы.

Отметим, что свою профессиональную карьеру дизайнера Изабель Толедо начала в 1985 году - тогда вышла ее первая коллекция. В 2006 году модельер стала креативным директором дома высокой моды Anne Klein. В этом же году Толедо вручили награду Couture Council Award for Artistry of Fashion от музея Технологического института моды.

Но настоящее признание во всем мире дизайнер получила в 2009 году, когда бывшая первая леди США Мишель Обама пришла в платье от Изабель Толедо на инаугурацию своего мужа, Барака Обамы. Также наряды Толедо носили актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

Ранее сообщалось, что в США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая. NBC News сообщает, что в результате аварии самолета в Новом Орлеане погибла американская телеведущая Нэнси Паркер, которая готовила выпуск новостей в этот момент.