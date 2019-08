В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая

Вы уже знаете о том, что умер оскароносный мультипликатор Ричард Уильямс, создавший кролика Роджера. А сейчас стало известно о смерти еще одной знаменитости, теперь сферы журналистики. NBC News сообщает, что в результате аварии самолета в Новом Орлеане погибла американская телеведущая Нэнси Паркер, которая готовила выпуск новостей в этот момент.

К слову, трагедия произошла во время подготовки сюжета о пилоте, выполняющем фигуры высшего пилотажа. В результате крушения 53-летняя телеведущая и пилот-ас Фрэнк Аугустус погибли.

Авария произошла в пятницу, 16 августа, приблизительно в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени). Самолет вылетел из аэропорта Lakefront и рухнул, пролетев около 800 метров. Обстоятельства крушения пока не известны. Полиция начала расследование.

This has been one of the hardest newscasts ever to get through. My morning colleague and LEGENDARY journalist Nancy Parker will be missed beyond belief by her @FOX8NOLA family, her husband and three children, and the thousands of New Orleanians and beyond that adored her. pic.twitter.com/9iwrzwu5Hf

"You’ve got to do this for Nancy, as a tribute to her"

When the plane went down, they knew exactly who was on it--hours before tear-filled eyes broke the tragic news.

A look at how Nancy Parker's Fox 8 colleagues fought through pain to serve their city: https://t.co/CEsJbp1tLA pic.twitter.com/mL9I7HtG5l

— NOLA.com (@NOLAnews) August 19, 2019