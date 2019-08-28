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"В душе было мрачно и грустно": Рене Зелвегер о паузе в карьере

"В душе было мрачно и грустно": Рене Зелвегер о паузе в карьере
17:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Рене Зеллвегер рассказала, почему исчезла из Голливуда на шесть лет.

50-летняя Рене Зеллвегер приняла участие в фотосессии для издания Red Magazine, украсила обложку нового выпуска и рассказала в интервью о том, куда пропала на несколько лет и стоит ли поклонникам "Дневника Бриджит Джонс" ждать четвертый фильм.

В 2009 году после премьеры фильма "Моя любовная песня" Рене Зеллвегер исчезла с больших экранов и не возвращалась в Голливуд вплоть до 2015 года, присоединившись к Киану Ривзу в триллере "Только правда".

На вопрос, почему звезда решила взять паузу в карьере на целых шесть лет, она ответила следующее: Я приняла несколько неправильных решений. В душе было мрачно и грустно, но я не считаю тот период временем, потраченным впустую. Я многому научилась, и это именно то, что было мне необходимо. Я многое узнала о перспективе, научилась распознавать разные закономерности своего поведения и делать правильные выводы. Поэтому я чувствую лишь благодарность.

Бриджит Джонс возвращается: Рене Зеллвегер намекнула на продолжение фильма

Одним из самых популярных проектов актрисы остается "Дневник Бриджит Джонс". На экраны вышло уже три части франшизы, но зрители все еще надеются на четвертую. Ждать или не ждать, Рене точно не сказала.

Если это то, что Хелен Филдинг (автор книг) хочет сделать, то звучит заманчиво, — ответила Зеллвегер.

Появился новый трейлер фильма "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли (Видео)

Ей скоро предстоит куда более громкий проект — биографический фильм "Джуди" о знаменитой Джуди Гарланд.

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Голливуд, Карьера, Актриса, Рене Зельвегер.
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