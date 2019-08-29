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Легендарная джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла в Париже

Легендарная джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла в Париже
06:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:В Париже умерла легендарная джазовая певица 60-х годов.

Певица Нэнси Холлоуэй (Браун), прославившаяся выступлениями в стиле джаз, поп и соул в 1960-х годах, умерла в Париже в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ее окружение, передает УНН.

"Нэнси Холлоуэй умерла сегодня утром у себя дома. Она покинула сцену в 2008 году из-за проблем со здоровьем", — цитирует агентство её попечителя Кристофа Мути.

Браун родилась в Кливленде в 1932 году и работала танцовщицей, однако с 1960 года она перебралась в Париж, где и начала строить музыкальную карьеру. Исполнительница устроилась в джазовом клубе Mars Club. Отличительной чертой ее творчества стало использование стиля ye-ye, популярного среди молодых музыкантов того времени.

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Ее самым успешным синглом стала песня T’en va pas comme a (1963 год) — французская адаптация хита Дайона Уорвика Do not Make Me Over (1962 год). Всего с 1963 по 1982 год она записала пять сборников, а также снялась в девяти фильмах. Последние гастроли провела с 2006 по 2007 год.

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Джаз, Смерть, Нэнси Холлоуэй, Кристоф Мути.
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