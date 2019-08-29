Зачетный препод: голливудский актер будет преподавать в университете

Новости шоу бизнеса:Звезда фильмов "Море соблазна" и "Порок" Мэттью Макконахи решил вернуться в родной университет в Техасе, где он учился после школы.

Известный актер будет преподавать студентам, обучающимся на факультете коммуникаций.

О том, что голливудский актер Мэтт Макконахи стал профессором, сообщает издание The Guardian.

В источнике говорится, что американец вернулся в университет, который окончил в 1993 году, но в качестве профессора. Так, студенты факультета коммуникаций, которые учатся в техасском учебном заведении, смогут слушать лекции известного голливудского актера Мэттью Макконахи. Также он будет преподавать на отделах радио, кино и телевидения.

Первые лекции звезда фильма "Море соблазна" проведет уже осенью 2019 года. Руководство учебного заведения сообщило, что для них преподавание актера в университете является очень знаковым и почетным. Стоит добавить, что он проводил мастер-классы в университете еще с 2015 года.