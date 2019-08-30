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Скончался известный французский актер Мишель Омон

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Скончался известный французский актер Мишель Омон
14:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В возрасте 82 лет ушел звезда таких фильмом как "Игрушка", "Папаши" и "Граф Монте-Кристо".

Как мы уже ранее сообщали, в Париже умерла легендарная джазовая исполнительница Нэнси Холлоуэй. Американская певица прославившаяся выступлениями в стиле джаз, поп и соул в 1960-х годах, умерла в Париже в возрасте 86 лет. Теперь поступила информация о том, что в среду, 28 августа, ушел из жизни французский актер Мишель Омон.

Мишель Омон родился в Париже 15 октября 1936 года. Учился в национальной школе CNSAD (Высшая национальная консерватория драматического искусства).

После школы, с середины 1970-х годов, работал в театре, где главным образом исполнял роли второго плана. Проработав более 30 лет на сцене единственного во Франции репертуарного театра "Комеди Франсез" Мишель Омон стал одним из ведущих актеров французского кино.

Мишель Омон сыграл более 200 раз в постановках "Скупой, или Школа лжи" по пьесе Жан-Батиста Мольера. Известен по ролям в классических фильмах "Игрушка" с Пьером Ришаром в главной роли, "Папаши", "Граф Монте-Кристо", "Дублер" и многих других, не менее значимых кинокартинах. 

Актер был трижды номинирован на национальную кинопремию Франции "Сезар". Кавалер французского ордена "За заслуги".

Отрывок из фильма "Игрушка" с участием Мишель Омона

Ушел из жизни звезда сериала "Следствие ведут знатоки" Виктор Власов

О трагичной новости актера сообщила дочь и агент легендарного актера. Причина смерти пока неизвестна.

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Французский актер, Альманах-2019, Мишель Омон.
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