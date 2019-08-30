Украинская актриса Олеся Жураковская назвала любимые места отдыха (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса сериала Нового канала "Подорожники" назвала любимые города.

9 сентября в 22:00 на Новом канале стартует сериал "Подорожники". Одну из главных ролей в комедии выполнила любимица миллионов Олеся Жураковская.

По сюжету, ее персонаж - Ирина, владелица придорожного отеля-ресторана под названием "Подорожник". Чтобы сделать свой бизнес прибыльным, женщина много и упорно работала. К работе приобщила и мужа, и дочь, и мать со свекром. А в момент, когда решила расширить дело, появилась ее давняя ожесточенная соперница. Вокруг этой истории и разворачиваются события в сериале.

"Команда серіалу довго працювала над сценарієм – писали, змінювали, доповнювали. Їм хотілося, щоб це була історія, яка може трапитися в реальному житті. І я поділяю це бажання. Дуже важливо, щоб глядач упізнавав себе в персонажах, ситуаціях. Таким чином він стає частиною історії. Переконана, багато глядачок побачать в Ірині себе", - рассказывает Жураковская.

Как и ее персонаж в "Подорожниках", Олеся Жураковская не привыкла бездельничать. Актриса всегда находится в движении - она играет в театре, снимается одновременно в нескольких проектах и даже отдыхать предпочитает активно. Кстати, Олеся - настоящий фанат путешествий. При каждом удобном случае она собирается и путешествует по Украине, а когда выпадает больше времени - отправляется еще дальше.

"Не можу всі дні просто лежати на пляжі. Навіть якщо в мене небагато часу, намагаюся встигнути максимум – ходжу в музеї, гуляю, куштую місцеві делікатеси, щоб повністю відчути атмосферу місця, в якому перебуваю. Мені вистачає і двох днів, аби добре відпочити. Забувається весь негатив, втома, я наповнююся новими враженнями та емоціями", - говорит она.

Самыми любимыми для актрисы уже много лет остаются Нью-Йорк, Рим и Барселона. Она неоднократно бывала в этих местах и признается, что каждый раз узнает их по-новому.

"Я закохана у ритм Нью-Йорку. Мені імпонує те, що він мультикультурний, що кожен житель говорить зі своїм акцентом. Нью-Йорк приймає усіх. Звісно, я розумію, що там багато й бідних районів. Є свої контрасти, але Нью-Йорк дуже підходить мені за атмосферою. Ще одне місто, яке обожнюю, Рим. Там я люблю ходити по музеях, роблю це не поспішаючи, до кожного залу заходжу, ніби потрапляю в окремий історичний період. І, звісно, Барселона – там є все потрібне для життя: море, сонце, яскраві темпераментні люди, височенний рівень культури", - рассказала исполнительница роли Ирины в "Подорожниках".

А уже через несколько дней зрители Нового канала отправятся в Житомирскую область. Ведь там будет разворачиваться сюжет сериала "Подорожники" - 9 сентября в 22:00 премьера на Новом канале. Это совместный проект телеканала и Star Media.