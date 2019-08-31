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Уже взрослая: как теперь выглядит Пуговка из сериала "Папины дочки" (Фото)

Уже взрослая: как теперь выглядит Пуговка из сериала "Папины дочки" (Фото)
22:07 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Старшова публикует различные фото из повседневной жизни.

Поклонники Кати Старшовой все еще не могут смириться с тем, что девушка уже давно выросла из образа милой Пуговки.

И хоть актерскую карьеру девочка давно забросила, в комментариях поклонники ситкома "Папины дочки" до сих пор говорят о ней, как о Пуговке.

В частности, огромное количество комментариев собрало фото, на котором Катя запечатлена в купальнике: "выглядишь шикарно", "ты так повзрослела, уже и не узнать в тебе Пуговку", "фигура отпад", "фантастически хорошо выглядишь", "стройненькая такая, а в детстве была милым пончиком", "не верится, что Пуговка уже так выросла".

 
 
 
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Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova)

 
 
 
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Хлопай ресницам и взлетай Здесь слишком красиво, не описать словами

Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova)

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Сейчас Екатерине Старшовой 17 лет: она окончила школу, и всерьез занялась фигурным катанием. К примеру, недавно девушка участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и заняла 2-е место.

 
 
 
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Былостало

Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova)

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась звезда "Папиных дочек" Настя Сиваева.

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Фото, Папины дочки, "Пуговка", Екатерина Старшова.
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