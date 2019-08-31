Уже взрослая: как теперь выглядит Пуговка из сериала "Папины дочки" (Фото)

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Старшова публикует различные фото из повседневной жизни.

Поклонники Кати Старшовой все еще не могут смириться с тем, что девушка уже давно выросла из образа милой Пуговки.

И хоть актерскую карьеру девочка давно забросила, в комментариях поклонники ситкома "Папины дочки" до сих пор говорят о ней, как о Пуговке.

В частности, огромное количество комментариев собрало фото, на котором Катя запечатлена в купальнике: "выглядишь шикарно", "ты так повзрослела, уже и не узнать в тебе Пуговку", "фигура отпад", "фантастически хорошо выглядишь", "стройненькая такая, а в детстве была милым пончиком", "не верится, что Пуговка уже так выросла".

Посмотреть эту публикацию в Instagram .... Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 10 Май 2019 в 9:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хлопай ресницам и взлетай Здесь слишком красиво, не описать словами Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 12 Авг 2018 в 11:21 PDT

Сейчас Екатерине Старшовой 17 лет: она окончила школу, и всерьез занялась фигурным катанием. К примеру, недавно девушка участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и заняла 2-е место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Былостало Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 9 Июн 2019 в 5:20 PDT

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась звезда "Папиных дочек" Настя Сиваева.