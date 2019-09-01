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Воскресенье, 01.09.2019
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В одной рубашке: Кэндис Свейнпол блеснула на красной дорожке в Венеции (Фото, Видео)

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В одной рубашке: Кэндис Свейнпол блеснула на красной дорожке в Венеции (Фото, Видео)
13:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

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Кэндис Свейнпол появилась на красной дорожке практически голая: из одежды на супермодели была одна лишь рубашка!

"Ангел" Victoria's Secret появилась на премьере фильма "Брачная история" в оверсайз-рубашке бренда Etro. Ее Кэндис Свейнпол дополнила широким ремнем с фактурной пряжкой. Завершили образ золотое украшение и туфли Christian Labouten с классической красной подошвой.

Так называемое платье идеально подчеркнуло невероятно длинные ноги Кэндис Свейнпол, но, пожалуй, это единственный плюс такого смелого (если не сказать пошлого) аутфита. Если целью супермодели было приковать к себе внимание прессы - то она справилась с задачей на 10/10. Но стоит ли считать образ остромодным? Думаем, нет. Интересно ли разглядывать его? Не очень. 

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Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)

В любом случае, мы оценили притягательную нахальность лука, а также запомним 29 августа как день, когда модель появилась на дорожке статусного кинофестиваля в одной только рубашке.

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Victoria's Secret, Кэндис Свейнпол, Брачная история, Etro.
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