В одной рубашке: Кэндис Свейнпол блеснула на красной дорожке в Венеции (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезды, приехавшие на Венецианский кинофестиваль, не устают нас удивлять.

Кэндис Свейнпол появилась на красной дорожке практически голая: из одежды на супермодели была одна лишь рубашка!

"Ангел" Victoria's Secret появилась на премьере фильма "Брачная история" в оверсайз-рубашке бренда Etro. Ее Кэндис Свейнпол дополнила широким ремнем с фактурной пряжкой. Завершили образ золотое украшение и туфли Christian Labouten с классической красной подошвой.

Так называемое платье идеально подчеркнуло невероятно длинные ноги Кэндис Свейнпол, но, пожалуй, это единственный плюс такого смелого (если не сказать пошлого) аутфита. Если целью супермодели было приковать к себе внимание прессы - то она справилась с задачей на 10/10. Но стоит ли считать образ остромодным? Думаем, нет. Интересно ли разглядывать его? Не очень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 30 Авг 2019 в 2:32 PDT

В любом случае, мы оценили притягательную нахальность лука, а также запомним 29 августа как день, когда модель появилась на дорожке статусного кинофестиваля в одной только рубашке.