На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд: детали

Новости шоу бизнеса:Фотограф обвинил знаменитостей в ДТП и подал на них в суд.

Пока певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес готовятся к свадьбе, их ожидает судебная тяжба. Фотограф обвиняет звезд в ДТП и требует у них компенсации.

Травмирование папарацци - не диковинка для Голливуда. В стремлении сделать эксклюзивные кадры фотографы не редко прибегают к провокациям и даже не обращают внимания на правила дорожного движения. Поэтому количество ДТП с их участием поражает.

Неприятный инцидент с одним из папарацци произошел осенью 2018 года. Тогда при выезде из одного из ресторанов Лос-Анджелеса автомобиль Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса травмировал фотографа Лиянажа Переру. Теперь же папарацци подал на звезд в суд, сообщает TMZ.

В иске журналист утверждает, что в результате ДТП он получил довольно серьезные травмы, которые и до сих пор лечит. Следовательно от Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса он требует возместить ему медицинские и судебные расходы.

Папарацци заявил, что ранее обращался к правоохранителям в этом деле, показывая кадры, сделанные во время ДТП. Однако уголовное дело не возбуждали, потому что фотограф, согласно законам, не должен препятствовать движению автомобиля. На этом мужчина не остановился и в судебном иске делает акцент на том, что ни Джей Ло, ни ее водитель или бойфренд не вышли к нему после ДТП и не интересовались, все ли с ним в порядке.