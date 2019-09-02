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Поклонники посмеялись над образом Роберта Паттинсона в трейлере "Короля" (Фото, видео)

Поклонники посмеялись над образом Роберта Паттинсона в трейлере "Короля" (Фото, видео)
13:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале.

На прошлой неделе в сети появился дебютный трейлер исторической драмы "Король", который спровоцировал активные обсуждения. Пока зрители гадали, насколько качественной будет лента от стрим-сервиса Netflix, а поклонники Тимоти Шаламе любовались кумиром, фанаты Роберта Паттинсона немало повеселились, обсуждая его средневековый образ.

Кого только не напомнил поклонникам Роберт Паттинсон в образе рыцаря Луи в предстоящем фильме Netflix: и Джаспера из "Сумерек", и Лораса Тирелла из "Игры престолов", и принца Чарминга из "Шрека". А сделать героя таким броским помог обыкновенный парик. Большинство фанатов высоко оценили его спутанные волосы и не удержались от шуток. 

"Осознает ли Роберт, какой хаос он внес одним своим внешним видом, мелькнув в течение пары секунд?"

"Роберт Паттинсон выглядит так, будто рекламирует шампунь Pantene"  

Своего героя актер описал как антагониста с тяжелым характером:  

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Довольно весело играть такого яркого и бесстрашного персонажа. В то же время он довольно беспристрастный и просто хочет жить пустой роскошной жизнью.

Напомним, "Король" расскажет о правлении короля Генриха V, которому, несмотря на своенравный характер, приходится занять трон после смерти отца-тирана, разбираться с политическими конфликтами в стране, вести за собой войско на войну и мириться с одиночеством, выпадающим на долю всех королей.

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Фильмы, Кино, Король, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Актер, Трейлер.
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