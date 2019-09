Поклонники посмеялись над образом Роберта Паттинсона в трейлере "Короля" (Фото, видео)

На прошлой неделе в сети появился дебютный трейлер исторической драмы "Король", который спровоцировал активные обсуждения. Пока зрители гадали, насколько качественной будет лента от стрим-сервиса Netflix, а поклонники Тимоти Шаламе любовались кумиром, фанаты Роберта Паттинсона немало повеселились, обсуждая его средневековый образ.

Кого только не напомнил поклонникам Роберт Паттинсон в образе рыцаря Луи в предстоящем фильме Netflix: и Джаспера из "Сумерек", и Лораса Тирелла из "Игры престолов", и принца Чарминга из "Шрека". А сделать героя таким броским помог обыкновенный парик. Большинство фанатов высоко оценили его спутанные волосы и не удержались от шуток.

...and then there's robert pattinson looking like jasper from twillight #theking pic.twitter.com/3IIQijaf5A

— mia saw la la land 12x times (@justmiaslife) August 27, 2019