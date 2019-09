Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"

Терренс Дикс - редактор сценариев эпохи Второго и Третьего Докторов, а также сценарист, написавший немало эпизодов "Доктора Кто", романов и новеллизаций.

Сценарист британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" проработал на популярное шоу BBC с 1968 по 1974 год. Это была самая известная его работа.

"С сожалением сообщаю, что легенда сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс умер. Я знаю, что он вдохновил множество писателей и развлекал миллионы людей, будучи сам писателем, сценаристом, редактором, продюсером", — отметил, британский писатель Стив Коул.

Писательница романтической комедии и фантастики Дженни Колган написала у себя на странице в соцсети: "Терренс Дикс помог многим детям (особенно мальчикам) развить любовь к чтению фантастики на всю жизнь, чем кто-либо еще, кто когда-либо жил."

Whilst today is undoubtedly an incredibly sad day in relation to Terrance Dicks' passing, let's celebrate his life and contribution to #DoctorWho by sharing our favourite Terrance stories, moments and memories! We'll kick off with "Gween! The colour for monsters is gween!” pic.twitter.com/zaZ3j7HnPj

