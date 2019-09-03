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Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"
Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"

Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"

Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"
13:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В возрасте 84 лет ушел из жизни Терренс Дикс.

Терренс Дикс - редактор сценариев эпохи Второго и Третьего Докторов, а также сценарист, написавший немало эпизодов "Доктора Кто", романов и новеллизаций.

Сценарист британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" проработал на популярное шоу BBC с 1968 по 1974 год. Это была самая известная его работа.

"С сожалением сообщаю, что легенда сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс умер. Я знаю, что он вдохновил множество писателей и развлекал миллионы людей, будучи сам писателем, сценаристом, редактором, продюсером", — отметил, британский писатель Стив Коул. 

Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"

Писательница романтической комедии и фантастики Дженни Колган написала у себя на странице в соцсети: "Терренс Дикс помог многим детям (особенно мальчикам) развить любовь к чтению фантастики на всю жизнь, чем кто-либо еще, кто когда-либо жил."

Родился Терренс Дикс 10 мая 1995 года в Лондоне. Писатель был женат и имел троих сыновей. Причина смерти пока неизвестна.

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Смерть, Писатель, Доктор Кто, Альманах-2019, Американский сценарист, Терренс Дикс.
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