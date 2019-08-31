Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"

Новости шоу бизнеса:Американский сценарист ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Гордон Брэссак, сценарист американских мультсериалов и обладатель премии "Эмми" скончался в возрасте 68 лет, об этом сообщил его сын Джеймс Брэссак. Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарист скончался после продолжительной болезни.

Отмечается, что Брэссак был одним из самых влиятельных сценаристов мультфильмов 1990-х годов. Он пять раз номинировался на премию "Эмми" и стал обладателем трех наград. Он известен как сценарист таких мультсериалов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ", "Озорные анимашки", "Смурфики", "Могучий Макс".

Как мы уже ранее сообщали, в Париже умерла легендарная джазовая исполнительница Нэнси Холлоуэй. Американская певица прославившаяся выступлениями в стиле джаз, поп и соул в 1960-х годах, умерла в Париже в возрасте 86 лет.

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