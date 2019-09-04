Жуткая история из жизни: Кара Делевинь рассказала о неудачном свидании с парнем

Новости шоу бизнеса:Кара Делевинь на The Tonight Show с Джимми Фэллоном рассказала о личной жизни.

Популярная модель и актриса Кара Делевинь еще в 2014 году прекратила скрывать свою бисексуальность. Однако в общении с известным журналистом решила вспомнить, как когда-то пошла на свидание с парнем.

После презентации нового сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь и Орландо Блум оказались в эпицентре светских новостей. Актеры охотно посещают премьерные показы и охотно дают интервью глянцам. Так, на днях Делевинь была приглашенной гостьей The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Там звезда не только рассказала о новинках кино, но и о личной жизни.

Ведущий попросил Кару Делевинь вспомнить жуткую историю из жизни. Поэтому она, не задумываясь, рассказала об одном из немногих свиданий с парнем, который напугал актрису.

Однажды я была на свидании с парнем. Я знаю, это странно, да? Он казался нормальным, но вдруг он сказал, что будет преследовать меня до конца жизни. Теперь я иногда слышу это ночью. Затем он сказал: "Надеюсь, тебе нравятся трюки с вейпамами". Это было ужасно, – вспомнила Делевинь.

Кроме этого, актриса призналась, что любит делать из обычных вещей необычные. В частности, Делевинь научилась играть на гитаре, держа ее на плече. Во время шоу она исполнила мелодию Sweet Home Alabama, сорвав в зале овации.