Артистка "Женского квартала" повеселила поклонников эффектным видео

Звезда студии "Квартал 95" повеселила поклонников эффектным видео, на котором продемонстрировала свою растяжку
На этот раз она решила поделиться с подписчиками шуточным видео.
Артистка выходит из дома и берет сумочку из открытого багажника машины. Затем она пытается закрыть багажник, однако использует для этого не руки, а высоко поднятую ногу.
Звезда "Квартала 95" старается изо всех сил, а под конец даже помогает себе рукой, однако ей так и не удается закрыть багажник ногой. Тогда раздраженная Никитина сдается и закрывает его руками, после чего сразу уходит.
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На видео актриса предстает в коротком черном топе, шортах и стильных очках.
"Когда не успела за #challenge , и слава Богу)", - подписала видео актриса.