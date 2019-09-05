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Артистка "Женского квартала" повеселила поклонников эффектным видео

Артистка "Женского квартала" повеселила поклонников эффектным видео
10:35 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Екатерина Никитина часто публикует в Инстаграме кадры из своей жизни.

Звезда студии "Квартал 95" повеселила поклонников эффектным видео, на котором продемонстрировала свою растяжку 

На этот раз она решила поделиться с подписчиками шуточным видео. 

Артистка выходит из дома и берет сумочку из открытого багажника машины. Затем она пытается закрыть багажник, однако использует для этого не руки, а высоко поднятую ногу.

Звезда "Квартала 95" старается изо всех сил, а под конец даже помогает себе рукой, однако ей так и не удается закрыть багажник ногой. Тогда раздраженная Никитина сдается и закрывает его руками, после чего сразу уходит.  

Украинская телеведущая порадовала поклонников снимком своего отца (Фото)

На видео актриса предстает в коротком черном топе, шортах и стильных очках. 

"Когда не успела за #challenge , и слава Богу)", - подписала видео актриса.

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Все по теме:

Квартал-95, Знаменитость, Артистка, Екатерина Никитина.
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