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Четверг, 05.09.2019
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Как выглядит Ален Делон после инсульта (Фото)

Как выглядит Ален Делон после инсульта (Фото)
14:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На снимке Ален Делон изображен немного похудевший, но улыбающийся 83-летний актер и его 25-летний наследник.

Сын знаменитого французского актера Алена Делона показал, как выглядит его звездный отец после перенесенного инсульта.

Соответствующий снимок появился на странице Алена-Фабьена в Instagram. 

 "Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете, - подписал фотографию Делон-младший.

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Напомним, что о смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.

Как сообщалась ранние, старшая дочь популярной голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала Jalous. 

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Инсульт, Знаменитось, Алена Делона, Алена-Фабьена.
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