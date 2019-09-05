Как выглядит Ален Делон после инсульта (Фото)

Новости шоу бизнеса:На снимке Ален Делон изображен немного похудевший, но улыбающийся 83-летний актер и его 25-летний наследник.

Сын знаменитого французского актера Алена Делона показал, как выглядит его звездный отец после перенесенного инсульта.

Соответствующий снимок появился на странице Алена-Фабьена в Instagram.

"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете, - подписал фотографию Делон-младший.

Напомним, что о смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.

Как сообщалась ранние, старшая дочь популярной голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала Jalous.