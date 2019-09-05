Как выглядит Ален Делон после инсульта (Фото)

Сын знаменитого французского актера Алена Делона показал, как выглядит его звездный отец после перенесенного инсульта.
Соответствующий снимок появился на странице Алена-Фабьена в Instagram.
"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете, - подписал фотографию Делон-младший.
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« Le comedien, il a appris un metier, jusqu’au conservatoire et cætera Le comédien joue. Alors que l’acteur, qui est un accident.. Lui vit. Vous voyez? » -Alain Delon Des progrès tous les jours. Nous n’aurions pas pu rever d’un tel rétablissement. Il vous remercie tous tendrement du soutien que vous lui apportez.
Напомним, что о смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.
Как сообщалась ранние, старшая дочь популярной голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала Jalous.