Сегодня Пиппе Миддлтон - 36: жизнь родной сестры герцогини Кембриджской (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пиппа Миддлтон - британская писательница и обозреватель, жена автогонщика, а с недавних пор и мама.

Она имеет собственный герб, Пиппой ее называли дома, а еще эта женщина – не тень своей старшей сестры, которая еженедельно поражает общественность стильными выходами и знает почти все про дворцовые интриги.

Сегодня, 6 сентября, эта леди празднует 36 лет! По случаю такой даты мы решили рассказать о жизни одной из персон, приближенных к королевской семье, и развеять миф о том, что родная кровинка Кейт остается без внимания англичан и местной прессы.

В частности, подтверждением этому стал выход Филиппы Шарлотты (именно таково настоящее имя нашей именинницы) в мир два месяца назад. На Уимблдонский турнир по теннису, который проходил в первой половине июля, Пиппа пришла в летнем платье желтого цвета с цветочным принтом, к которому подобрала белые босоножки. Соответственно, такой стильный образ без внимания фотографов не остался.

Первое появление на публике в роли фрейлины

Вряд ли младшая сестра Кейт Миддлтон до последней свадьбы с принцем Уильямом появлялась перед английской публикой. Более того, говорить о Пиппе начали после того, как на торжественной церемонии она была фрейлиной знаменитой невесты. Ей поручили важную миссию – нести нижнюю часть почти трехметрового шлейфа белоснежного платья. Сама Филиппа предстала перед зрителями праздника в приталенном платье, которое сшила креативный директор модного бренда Alexander McQueen Сара Бертон. Оно настолько удачно "село" на фигуру младшей Миддлтон, что после свадьбы таблоиды еще долго обсуждали ее ягодицы.

Видимо, злые языки поговаривали, что таким образом Пиппа якобы хотела затмить сестру в день ее же свадьбы! Однако мы уверены, что этого намерения Миддлтон-младшая отнюдь не мала. Скорее желала достойно выглядеть в роли незамужней девушки, которая несет в руках шлейф свадебного наряда будущей королевы. В конце концов, не все внимание должно достаться только герцогине Кембриджской – делиться им надо и с сестрой.

Собственный герб

Да-да, вам не привидилось. Оказывается, для того, чтобы получить личный или семейный герб, можно не быть королевской крови. Однако, если кто-то из твоей семьи взял брак с монаршей персоной, то этой метки не избежать. Для семьи Миддлтонов (отец Майкл, мать Кэрол, дочери Кейт и Филиппа, а также сын Джеймс) такой стало изображение трех желудей в золотой оправе на красно-синем фоне, которые "завязаны" голубой лентой. После замужества такой же, но только другой формы, от британской королевы получила и младшая дочь Миддлтон. Однако, когда она стала женой Джеймса Мэтьюза, верхнюю часть герба – а именно полоску небесного цвета – зарисовали.

Вслед за сестрой

Через шесть лет после одной из самых грандиозных королевских свадеб века под венец позвали и Пиппу. Руку и сердце ей предложил британский предприниматель Джеймс Мэтьюз, надев на безымянный палец левой руки девушки бриллиантовое кольцо стоимостью в 250 тысяч фунтов! Видимо, после этого счастливица подумала: только ради такого подарка можно сделать свадьбу, похожую на королевскую.

Поэтому в день церемонии – 20 мая 2017 года – Миддлтон-младшая надела белое кружевное платье с пышным подолом и прицепила на волосы фату, которые создал основатель марки Giles Джайлс Дикон. Образ получился совершенным и нежным, пошив платья вновь подчеркнул изящество линий тела Пиппы. В частности, ее спины и талии. Такой женщина прибыла к дверям церкви святого Марка в Энглфилде, где и вступила в брак с Джеймсом.

Счастливая жена и мама

Похоже, муж Пиппы Миддлтон не ограничивает свою возлюбленную заниматься тем, что она действительно любит. Одно из страстных занятий младшей Миддлтон – это написание книг. Она является автором двух, так сказать, пособий: "Heartfelt", в котором собрала рецепты для вечеринок, а также "Celebrate:a Year of Festivities for Family and Friend"", что рассказывает читателю о том, как организовать праздник для семьи и друзей от А до Я.

Другая сторона жизни Пиппы - это воспитание ребенка. На свадьбе принцессы Евгении, которое произошло 12 октября прошлого года, женщина еще красовалась с округлым животиком. А уже через три дня – 16 октября – королевский дворец сообщил о появлении в ее семье первенца. На свет мальчик появился накануне в больнице Святой Марии (Paddington). "У Джорджа, Шарлотта и Луи – новый кузен! Все в восторге, мама и ребенок чувствуют себя хорошо", – сообщали в Twitter корреспонденты Daily Mail. Новорожденного назвали Артур Майкл Уильям Мэттьюс.

Сегодня ему почти 11 месяцев. Мама Пиппа устраивает для своего младенца достаточно активный досуг: учит сыночка плавать в бассейне и берет на занятия по йоге. "Конечно, большую часть занятия Артур проводит в позе кобры, жуя мой коврик и пытаясь скрыться", – признавалась Миддлтон-младшая в интервью Daily Mail.

Также она частенько возит своего ребенка в коляске по улицам Лондона, где живет. Поэтому неоднократно после родов оказывалась в объективах папарацци. Что ж, нам остается только догадываться, захочет ли в ближайшем времени сестра Кембриджской герцогини догнать последнюю по количеству детей. Чтобы сравнять счет, ей нужно родить еще двух младенцев.