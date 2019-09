Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру

Популярная и эпатажная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила, что уходит со сцены. 36-летняя звезда, которая имеет миллионы поклонников во всем мире, откровенно рассказала, что послужило поводом для такого решения.

Соответствующее заявление она разместила на своей официальной странице в Twitter.

Я решила уйти на пенсию и посвятить себя семье... Обращаюсь к поклонникам: поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь, – отметила Ники Минаж.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE

