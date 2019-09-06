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Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
12:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ники Минаж призналась, что старается все свое время посвятить семье, а с вокальной карьерой это ей дается нелегко.

Популярная и эпатажная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила, что уходит со сцены. 36-летняя звезда, которая имеет миллионы поклонников во всем мире, откровенно рассказала, что послужило поводом для такого решения.

Соответствующее заявление она разместила на своей официальной странице в Twitter.

Я решила уйти на пенсию и посвятить себя семье... Обращаюсь к поклонникам: поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь, – отметила Ники Минаж. 

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В конце лаконичного обращения рэпер добавила, что ее недоброжелатели будут счастливы от такого решения. Вероятно, Ники Минаж намекала на свою коллегу Cardi B, с которой имела многочисленные конфликты. В частности, на Неделе моды в Нью-Йорке Ники получила от оппонентки туфлей в голову за ее постоянные травли во время встреч.

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