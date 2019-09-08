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Естественная Рене: американская актриса снялась в новой фотосессии

Естественная Рене: американская актриса снялась в новой фотосессии
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Рене Зеллвегер попала на обложку нового выпуска журнала New York Magazine.

Рене Зеллвегер, которая недавно представила свой новый фильм "Джуди", приняла участие в съемках новой фотосессии американского журнала New York Magazine.

50-летняя актриса не побоялась предстать перед читателями без макияжа и ретуши, а также показать свои морщинки, которые никак не портят лицо голливудской дивы.

Напомним, что разговоры вокруг внешности Рене Зеллвегер появились после того, как в 2014 году актриса появилась на красной дорожке совсем неузнаваемой. Поклонники актрисы тут же заговорили о неудачной пластической операции.

В одном из интервью Зеллвегер как то сказала, что информация о посещении хирурга не является правдивой и не считает обязанной перед кем-либо оправдываться: "Люди всегда будут осуждать. Это все меня огорчило. Я не рассматриваю красоту таким образом. И я не думаю о себе таким образом. Мне нравится моя странная причудливость, моя необычная внешность. Это позволяет мне делать то, что я делаю. Я не хочу быть кем-то другим. Я получила свои роли, появившись на кастинге в джинсах, ковбойских сапогах, с растрепанными волосами. Мне не нужно было меняться ради карьеры. Так почему же вдруг мне понадобилось бы вписываться в какие-то другие стандарты?"

 
 
 
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@vulture

Публикация от Renee Kathleen Zellweger (@renee__zellweger)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@vulture

Публикация от Renee Kathleen Zellweger (@renee__zellweger)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@vulture

Публикация от Renee Kathleen Zellweger (@renee__zellweger)

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Причиной того, что американская актриса долгое время не снималась в кино стала проблема в психическом здоровье Зеллвегер: "Я была нездорова. Я не заботилась о себе. Я занимала последнее место в списке своих приоритетов. Я начала посещать психотерапевта, который сказал мне, что 99 % своей жизни я была публичной персоной и всего лишь микроскопически малую часть - самой собой".

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Американская актриса, New York Magazine, Рене Зелльвегер.
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