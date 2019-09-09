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"Танцы со звездами 2019": Влад Яма не согласен с результатами эфира

"Танцы со звездами 2019": Влад Яма не согласен с результатами эфира
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Один из звездных судей развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" опубликовал довольно резонансное сообщение.

Влад Яма заявил, что не согласен с результатами третьего прямого эфира, который состоялся 8 сентября.

Как известно, выпуск шоу "Танцы со звездами 2019" был посвящен освобожденным из плена РФ украинцам. 13 звездных пар показали трогательные постановки под сопровождение украинских песен. В результате голосования судей и зрителей, шоу покинул рэпер Серега и его партнерша Аделина Дели.

С такими результатами не соглашается Влад Яма. На официальной странице в инстаграм, хореограф и звездный судья заявил, что эта пара не должна была покидать паркет, так как в каждом эфире был заметен их прогресс. В то же время Влад Яма отметил, что, как минимум, трое участников станцевали хуже Сереги, однако их имена он озвучивать не стал.

Не согласен с выбором зрителей. Думаю, Серега и Аделина Дели еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже, – заявил Влад Яма.

"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу после 3 эфира (Видео)

На паркете Серега и Аделина Дели показали мистический пасодобль-фьюжн. По результатам голосования судей, пара заняла 9 место, получив 20 баллов. Однако зрители отдали участникам наименьшее количество баллов, не спасая их от выхода из шоу.

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Хореограф, Танцы со звездами, Влад Яма, Танцы со звездами 2019.
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