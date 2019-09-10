Дженнифер Лопес восхитила стильным выходом в костюме Alex Perry (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:В течение последних дней Джей Ло продемонстрировала очень яркие и эффектные образы, также показала новый имидж.

На днях популярная певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела в Торонто, где в рамках кинофестиваля представила новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), в которой она сыграла главную героиню Рамону.

В понедельник, 9 сентября, певица для премьеры фильма "Стриптизерши" надела роскошный нежно-розовый костюм из коллекции Alex Perry, который состоял из комбинезона без рукавов и удлиненного жакета.

Дополнили стильный "аутфит" звезды белая сумка от Longchamp, стоимость которой около 300 евро. Визажисты Джей Ло сделали певице яркий макияж с акцентом на глазах, использовав черную подводку.

Добавим, что премьера киноленты Hustlers в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года. По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств.

Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой.

Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

Напомним, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко потрясла сеть. Звезда опубликовала эротическое фото, которое уже успело взбудоражить инстаграм.