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Дженнифер Лопес восхитила стильным выходом в костюме Alex Perry (Фото, Видео)

Дженнифер Лопес восхитила стильным выходом в костюме Alex Perry (Фото, Видео)
15:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В течение последних дней Джей Ло продемонстрировала очень яркие и эффектные образы, также показала новый имидж.

На днях популярная певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела в Торонто, где в рамках кинофестиваля представила новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), в которой она сыграла главную героиню Рамону. 

В понедельник, 9 сентября, певица для премьеры фильма "Стриптизерши" надела роскошный нежно-розовый костюм из коллекции Alex Perry, который состоял из комбинезона без рукавов и удлиненного жакета.

Дополнили стильный "аутфит" звезды белая сумка от Longchamp, стоимость которой около 300 евро. Визажисты Джей Ло сделали певице яркий макияж с акцентом на глазах, использовав черную подводку.  

Добавим, что премьера киноленты Hustlers в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года. По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. 

 
 
 
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Barbie Queen #hustermovie #jlo #jenniferlopez #jloitsmypartytour #itsmypartytour

Публикация от J.LO TURKEY (@jenniferlopez_planet)

Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой.  

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Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки. 

Напомним, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко потрясла сеть. Звезда опубликовала эротическое фото, которое уже успело взбудоражить инстаграм. 

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Журнал, Певица, Знаменитость, Дженнифер Лопес, Популярная певица.
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