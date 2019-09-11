Дэниел Крейг и Леа Сейду на фотоколле в Италии на месте съемок фильма об агенте 007 (Видео)

Новости шоу бизнеса:Фотокол, на который прибыли звезды бондианы, прошел в городке, где частично проходили съемки.

Актеры Дэниел Крэйг и Леа Сейду, сыгравшие главные роли в новой ленте об агенте 007, начали промо-тур с фильмом из древнего города в Италии – Матера.

51-летний Дэниел Крейг, который ранее признался, что в последний раз исполняет роль спецагента и готов отдать ее женщине Отдаст роль Джеймса Бонда женщине: Дэниэл Крэйг больше не будет играть в бондиане , прибыл на фотокол в Италию вместе с коллегой Леа Сейду.

Актеры фильма, который наконец получил официальное название "Нет времени умирать" (No Time to Die), позировали на одной из самых высоких локаций города Матера на фоне старинного города.

Именно там снята одна из картин ленты, во время которой разворачиваются интересные события. Стоит напомнить, что Леа Сейду уже играла в бондиане в 2015 году. Она исполнила роль девушки Джеймс Бонда в фильме "007 Спектр".

По сюжету новой части, легендарный спецагент решает оставить службу и жениться. Однако его планы разрушает убийство, после которого супруги возвращаются с целью отомстить.