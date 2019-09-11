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Дэниел Крейг и Леа Сейду на фотоколле в Италии на месте съемок фильма об агенте 007 (Видео)

Дэниел Крейг и Леа Сейду на фотоколле в Италии на месте съемок фильма об агенте 007 (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Фотокол, на который прибыли звезды бондианы, прошел в городке, где частично проходили съемки.

Актеры Дэниел Крэйг и Леа Сейду, сыгравшие главные роли в новой ленте об агенте 007, начали промо-тур с фильмом из древнего города в Италии – Матера. 

51-летний Дэниел Крейг, который ранее признался, что в последний раз исполняет роль спецагента и готов отдать ее женщине Отдаст роль Джеймса Бонда женщине: Дэниэл Крэйг больше не будет играть в бондиане , прибыл на фотокол в Италию вместе с коллегой Леа Сейду.

Актеры фильма, который наконец получил официальное название "Нет времени умирать" (No Time to Die), позировали на одной из самых высоких локаций города Матера на фоне старинного города. 

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Именно там снята одна из картин ленты, во время которой разворачиваются интересные события. Стоит напомнить, что Леа Сейду уже играла в бондиане в 2015 году. Она исполнила роль девушки Джеймс Бонда в фильме "007 Спектр".

По сюжету новой части, легендарный спецагент решает оставить службу и жениться. Однако его планы разрушает убийство, после которого супруги возвращаются с целью отомстить.

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Все по теме:

Италия, Актеры, Дэниел Крейг, Знаменитость, Леа Сейду, Джеймс Бонда, Нет времени умирать.
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