Скачать
Среда, 11.09.2019
Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан Зеленским
Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан Зеленским
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
Свитолину в Китае сравнили с капустой
Свитолину в Китае сравнили с капустой
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Ким Кардашян не ожидала оказаться среди больных людей

Ким Кардашян не ожидала оказаться среди больных людей
14:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость призналась, что у нее могут обнаружить две неизлечимые болезни – волчанку и ревматоидный артрит.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян на днях шокировала заявлением. После такого заявления Ким поспешила успокоить своих поклонников, рассказав о состоянии своего здоровья.

Новый сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians) приковал внимание миллионов людей. Все потому, что в одном из эпизодов Ким Кардашян заявила о положительных результатах анализов на волчанку и ревматоидный артрит. Врачи настаивают на полном обследовании, которое может помочь поставить диагноз. Через несколько дней после заявления Ким Кардашян рассказала о своем состоянии здоровья, передает People.

Произошло это в прямом эфире популярного шоу Today. По словам Ким Кардашян, она и раньше подозревала, что у нее проблемы со здоровьем. Перед тем, как суррогатная мама родила ее 4 ребенка, звезда страдала от отека суставов, частых головных болей и общей усталости, которая никогда не исчезала. Чтобы побороть эти симптомы, Ким начала курс лечения.

Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться со страшными симптомами. Мы выбрали оптимальный план действий, – рассказала Ким Кардашян.

Терапия продолжалась несколько месяцев, а сейчас звезда чувствует себя значительно лучше. В то же время Ким Кардашян призналась: никогда не думала, что окажется в числе неизлечимо больных людей.

Американская звезда рассказала, о том что может иметь две неизлечимые болезни

"Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно можно впасть в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно", – поделилась Ким.

Кроме подозрения на волчанку и ревматоидный артрит, Ким Кардашян болеет псориазом. Этот факт звезда не скрывает, а в сети всегда безупречная красавица не боится показывать красные пятна, которые появляются по всему телу. Для людей с такими же проблемами Ким Кардашян разработала специальную косметику – тональный крем, которым можно замаскировать любые покраснения. Им она сама пользуется, появляясь перед камерой с идеальной кожей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь, Знаменитости, Ким Кардашьян, Заболевание, Звезда, Американская звезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сущенко предстоит хирургическая операция
Сущенко предстоит хирургическая операция
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
В Украине начал работу новый посол ЕС
В Украине начал работу новый посол ЕС
&quot;Мисс Украина 2019&quot;: полный список состава жюри (Фото)
"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь