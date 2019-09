Ким Кардашян не ожидала оказаться среди больных людей

Новости шоу бизнеса:Знаменитость призналась, что у нее могут обнаружить две неизлечимые болезни – волчанку и ревматоидный артрит.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян на днях шокировала заявлением. После такого заявления Ким поспешила успокоить своих поклонников, рассказав о состоянии своего здоровья.

Новый сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians) приковал внимание миллионов людей. Все потому, что в одном из эпизодов Ким Кардашян заявила о положительных результатах анализов на волчанку и ревматоидный артрит. Врачи настаивают на полном обследовании, которое может помочь поставить диагноз. Через несколько дней после заявления Ким Кардашян рассказала о своем состоянии здоровья, передает People.

Произошло это в прямом эфире популярного шоу Today. По словам Ким Кардашян, она и раньше подозревала, что у нее проблемы со здоровьем. Перед тем, как суррогатная мама родила ее 4 ребенка, звезда страдала от отека суставов, частых головных болей и общей усталости, которая никогда не исчезала. Чтобы побороть эти симптомы, Ким начала курс лечения.

Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться со страшными симптомами. Мы выбрали оптимальный план действий, – рассказала Ким Кардашян.

Терапия продолжалась несколько месяцев, а сейчас звезда чувствует себя значительно лучше. В то же время Ким Кардашян призналась: никогда не думала, что окажется в числе неизлечимо больных людей.

"Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно можно впасть в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно", – поделилась Ким.

Кроме подозрения на волчанку и ревматоидный артрит, Ким Кардашян болеет псориазом. Этот факт звезда не скрывает, а в сети всегда безупречная красавица не боится показывать красные пятна, которые появляются по всему телу. Для людей с такими же проблемами Ким Кардашян разработала специальную косметику – тональный крем, которым можно замаскировать любые покраснения. Им она сама пользуется, появляясь перед камерой с идеальной кожей.