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Четверг, 12.09.2019
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Солистка "НеАнгелов" взорвала сеть идеальной фигурой в купальнике (Фото)

Солистка "НеАнгелов" взорвала сеть идеальной фигурой в купальнике (Фото)
08:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка выбрала экзотические Мальдивы, откуда ежедневно публикует горячие снимки.

Хотя жаркий сезон отпусков завершился, солистка группы "НеАнгелы" Виктория продолжает загорать на пляже, демонстрируя свою роскошную фигуру в купальниках. 

По словам Виктории, в путешествие она отправилась со своим бойфрендом, имя которого еще не готова разглашать. Именно он и был автором жарких фото артистки, которые уже успели взбудоражить сеть.

На фоне экзотических морских пейзажей Виктория засветила несколько купальников. В частности, певица продемонстрировала трендовую пляжную одежду – ретро трусы с завышенной талией и бюстгальтер с цветочным принтом. Кроме этого, солистка группы "НеАнгелы" предстала перед поклонниками в ярких бикини, которые подчеркнули ее стройную талию и пышный бюст. 

 
 
 
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Позади меня находится заколдованное место, которое манит меня каждый день...

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack)  

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Этот экзотический остров действует на меня, как гипноз. Иногда я просто отключаюсь на половине фразы и забываю, что хотела сказать. Мне просто хорошо в этом состоянии безмолвия, – поделилась впечатлениями от отдыха Виктория.

Напомним, что популярная американская певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом оказалась в эпицентре мировых новостей. На днях Майли Сайрус посетила один из показов на Неделе моды в Нью-Йорке, где засветилась в провокационном образе.

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Знаменитость, Артистка, Виктория, НеАнгелы.
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