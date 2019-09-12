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Четверг, 12.09.2019
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Юрий Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения супруги (Видео)

Юрий Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения супруги (Видео)
10:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram шоумен опубликовал ролик, в котором слова поздравления в адрес известной ведущей говорил не только он, но и их друзья.

Одна из самых известных украинских светских львиц, бессменная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая сегодня, 12 сентября, празднует свое 36-летие. По случаю дня рождения жены Юрий Горбунов сделал для нее приятный сюрприз.

Около трех недель назад Катя Осадчая поздравляла с 49-летием своего возлюбленного Юрия Горбунова. А сегодня, 12 сентября, он сделал ей не менее приятный сюрприз.

Юрий Горбунов начал цепочку поздравлений с трогательных слов и признания в любви своей жене, а после этого добавил несколько коротких видео, в которых снялись Потап, Настя Каменских, Олег Винник, Монатик, елена Кравец, Тина Кароль, группа "Время и Стекло", MARUV, а также Дзидзьо. 

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Катя, дорогая! Этот день особенный не только для меня, но и для твоих друзей! С днем рождения! Будь счастливой! Я люблю тебя, лучшая жена, мама и хозяйка,– прокомментировал видео Юрий Горбунов.

Напомним, что Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян на днях шокировала заявлением. После такого заявления Ким поспешила успокоить своих поклонников, рассказав о состоянии своего здоровья.

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Все по теме:

Праздник, День рождения, Знаменитость, Катя Осадчая, Светская жизнь, Юрий Горбунов.
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