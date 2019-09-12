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Четверг, 12.09.2019
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Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Принц Гарри нарушил королевскую традицию
11:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри повторил вольность супруги во время празднования 5-й годовщины соревнований военных с инвалидностью "Игры непокоренных".

Год назад Меган Маркл попала в заголовки новостей, нарушив неписанное, но давнее правило: не закрывать дверцу машины самостоятельно. 

Согласно традиции, существовавшей с момента появления первых автомобилей, открывать и закрывать двери для монарших особ должны сотрудники королевского домохозяйства. Но герцог Сассекский, поправший правила, вместо критики получил одобрение общественности: поклонники знаменитой пары хвалят этот жест как признак скромного характера.

Малейшие проступки герцога и герцогини Сассекских оказываются в центре внимания СМИ. В то время как Кейт Миддлтон и принц Уильям также расширяют границы королевского протокола, их действия не привлекают столько же внимания.

Совсем недавно пара столкнулась с обвинениями в лицемерии после поездки во Францию на частном самолете Элтона Джона. Самопровозглашенные защитники окружающей среды подвергались критике, потому что всего за неделю до этого Гарри заявил, что "у них будет только двое детей, чтобы сохранить ресурсы, которые еще есть на Земле".

"Я всегда думал: это место дано нам на время. И, конечно, такие умные и развитые существа должны оставить что-то лучшее для следующего поколения", - объяснил он.

Американская телеведущая рассказала, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл (Фото)

Пользователи соцсетей решили, что такие заявления прозвучали лицемерно, поскольку полет на частном самолете очень вреден для окружающей среды. Но Элтон Джон заявил, что это необходимо для "поддержания высокого уровня столь необходимой защиты для Меган, Гарри и их сына Арчи Харрисона".

Более того, друзья Меган и Гарри, включая Эллен Дедженерес, защищали их решение отказаться от коммерческих рейсов, особенно учитывая, что герцог и герцогиня так много делают для спасения мира.

"Представьте, что вас атакуют за все, что вы делаете, когда все, что вы пытаетесь сделать - улучшить этот мир", - поделилась Эллен.

Возможно, их добрые дела в предстоящей поездке в Африку повлияют на общественное мнение в пользу королевской семьи.

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Принц Гарри, Знаменитости, Традиции, Меган Маркл, Корлевская семья, Королевские традиции.
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