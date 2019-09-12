Селена Гомес посетила свою школу: невероятный сюрприз для учеников (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:27-летняя звезда отправилась в учебное заведение, где провела свое детство, и пообщалась с учениками и учителями.

О неожиданном визите 27-летней Селены Гомес в школу в Техасе, где она училась, сообщает издание People.

После прибытия на место звезда сама сообщила ученикам учебного заведения, что она сейчас рядом с их классами, через громкую связь.

"Привет всем ученикам Danny Jones Middle School! Говорит Селена Гомес", – сказала актриса.

Селена Гомес не побоялась заглянуть в классы, где проходили уроки, и охотно общалась со своими фанатами, никому не отказывая в автографе или совместном фото. Также звезда рассказала о своих школьных годах, вспомнив, как иногда ей было одиноко.

Surprise guest and former student, Selena Gomez! Thanks for stopping by. @mansfieldisd @MISD_FineArts pic.twitter.com/Cp2x3zpLYz — Danny Jones MS (@DJBulldogs) September 9, 2019

"Если вы видите, что кто-то из ваших одноклассников ест в одиночестве в школьной столовой, как это было со мной, просто подойдите и скажите "Привет!"и подбодрите их", – искренне порекомендовала Селена Гомес.

jaxon_baking: Selena Gomez came to my school!!!! pic.twitter.com/rP6DtDb00j — Selena Gomez News (@SelenaGomezNews) September 9, 2019

После этого звезда встретилась с тренером по баскетболу Стефани Грей. Учительница также поделилась воспоминаниями о нынешней звезде. По ее словам, знаменитость была примерной ученицей.

"В школе Селена была очень скромной и очень доброй. При этом она была невероятно трудолюбивой! Очень аккуратным и воспитанным ребенком", – отметила преподавательница.

После чего добавила, что не воспринимала ее серьезно, и когда школьница бросила школу, сказав, что снимается в фильме от Disney, тренер подумала, что это не более чем выдумки или детские мечты.