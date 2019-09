Селена Гомес посетила свою школу: невероятный сюрприз для учеников (Фото, Видео)

О неожиданном визите 27-летней Селены Гомес в школу в Техасе, где она училась, сообщает издание People.

После прибытия на место звезда сама сообщила ученикам учебного заведения, что она сейчас рядом с их классами, через громкую связь.

"Привет всем ученикам Danny Jones Middle School! Говорит Селена Гомес", – сказала актриса.

Селена Гомес не побоялась заглянуть в классы, где проходили уроки, и охотно общалась со своими фанатами, никому не отказывая в автографе или совместном фото. Также звезда рассказала о своих школьных годах, вспомнив, как иногда ей было одиноко.

Surprise guest and former student, Selena Gomez! Thanks for stopping by. @mansfieldisd @MISD_FineArts pic.twitter.com/Cp2x3zpLYz

— Danny Jones MS (@DJBulldogs) September 9, 2019