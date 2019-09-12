"Танцы со звездами 2019": Леся Никитюк примет участие в 4 выпуске шоу

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая не будет выходить на паркет, однако станет одной из ведущих 4 выпуска шоу и "тамадой".

Как известно, после премьеры проекта "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что неизменным ведущим будет Юрий Горбунов. Еженедельно проводить шоу ему будет помогать Тина Кароль. А вот ведущие балкона каждый раз будут меняться: так, в этой роли уже успели предстать Игорь Ласточкин, Олег Винник и Наталья Могилевская.

В 4 выпуске "Танцев", который состоится 15 сентября, соведущей будет Леся Никитюк. Для звезды этот проект является хорошо знакомым, ведь в 2018 году она была одной из участниц, за которую зрители больше всего отдавали свои голоса. Поэтому, несмотря на критику судей, Леся Никитюк сумела дойти до финала и занять второе место в шоу "Танцы со звездами 2018".

Сейчас представители проекта успели объявить, что новый выпуск будет проходить под названием "Вечер любви". Участники будут презентовать романтические постановки, а Екатерина Кухар, которая является одной из судей, официально выйдет замуж за своего мужчину Александра Стоянова. Вести церемонию росписи будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а вот "тамадой" яркой свадьбы станет Леся Никитюк. По предварительным данным, телеведущая будет устраивать конкурсы, в которые привлечет всех участников "Танцы со звездами 2019".

Напомним, что в прошлом выпуске танцевального шоу первыми покинули проект пара рэпера Сереги и Аделина Дели.