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Дочь Мадонны оказалась "двойником" Леди Гаги (Фото)

Дочь Мадонны оказалась "двойником" Леди Гаги (Фото)
12:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фото двух молодых и ярких девушек разлетелись по Twitter с выводами, что у Леди Гаги появился настоящий двойник.

Фанаты заметили Лурдес в первом ряду на Неделе моды в Нью-Йорке. По их мнению, 22-летняя дочь Мадонны стала поразительно похожа на молодую Леди Гагу.

Совсем недавно образ начинающей модели ассоциировался с девочкой-цветочницей, разбрасывающей по сцене лепестки роз из белой корзиночки перед знаменитым выступлением матери с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой на премии MTV VMA 2003. Потом Лурдес периодически мелькала в таблоидах как девочка-подросток, появлявшаяся с поп-королевой на красных ковровых дорожках. В прошлом году Лола дебютировала в роли модели на Неделе моды в Нью-Йорке, открыв показ Gypsy Sport.

Сейчас ей уже 22 года. Поразительное сходство с певицей — Леди Гагой заставило поклонников искать старые фотографии Стефани Джерманотты 10-тилетней давности, сравнивать и изумляться.  

К слову, не все согласились с этим фактом. Часть пользователей отметила, что Лурдес — это вылитая молодая Шер. Другие посчитали, что дочь Мадонны больше походит на Эми Уайнхаус. Кто-то, увидев фото Лолы, вспомнил даже Эмилию Кларк, хотя, казалось бы, сходство ни капли не очевидно. 

Дочь певицы Пинк постриглась так же, как мать (Фото)

В юности Лурдес Леон имела проблемы с алкоголем и наркотиками. Не раз любвеобильная бунтарка вызывала пересуды. По слухам, ей однажды удалось увести молодого любовника из-под носа у Мадонны. А ее «полуголый» образ в лифе из ракушек на прошлогодней нью-йорской Неделе моды наводит на другие мысли: на кого бы ни была похожа Лурдес внешне, по образу жизни и характеру она все больше начинает походить на свою эпатажную мать.

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Леди Гага, Мадонна, Знаменитости, Двойник, Дочь Мадонны.
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