Дочь Мадонны оказалась "двойником" Леди Гаги (Фото)

Фанаты заметили Лурдес в первом ряду на Неделе моды в Нью-Йорке. По их мнению, 22-летняя дочь Мадонны стала поразительно похожа на молодую Леди Гагу.

Совсем недавно образ начинающей модели ассоциировался с девочкой-цветочницей, разбрасывающей по сцене лепестки роз из белой корзиночки перед знаменитым выступлением матери с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой на премии MTV VMA 2003. Потом Лурдес периодически мелькала в таблоидах как девочка-подросток, появлявшаяся с поп-королевой на красных ковровых дорожках. В прошлом году Лола дебютировала в роли модели на Неделе моды в Нью-Йорке, открыв показ Gypsy Sport.

Сейчас ей уже 22 года. Поразительное сходство с певицей — Леди Гагой заставило поклонников искать старые фотографии Стефани Джерманотты 10-тилетней давности, сравнивать и изумляться.

Lourdes looks like Lady Gaga so much omg pic.twitter.com/5d8RUKHowb

К слову, не все согласились с этим фактом. Часть пользователей отметила, что Лурдес — это вылитая молодая Шер. Другие посчитали, что дочь Мадонны больше походит на Эми Уайнхаус. Кто-то, увидев фото Лолы, вспомнил даже Эмилию Кларк, хотя, казалось бы, сходство ни капли не очевидно.

Lourdes Leon (L) and Lady Gaga (R). Or are they the same person? In this essay I will... pic.twitter.com/nL49GiVzbI

— Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) September 12, 2019