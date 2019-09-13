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Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)

Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)

Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)
15:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Наталка Карпа подтвердила новость о том, что беременна.

Пока заслуженная артистка Украины скрывала свое положение, а тайные инсайдеры из окружения самой певицы рассказывали, кого же ожидает женщина - мальчика или девочку (напомним, что девочку), артистка официально подтвердила информацию о своей беременности.

На своей странице в Instagram Наталка Карпа выложила видео, на котором она отвечает на вопросы своих фанатов.

Поклонники настойчиво задавали вопросы на тему изменившееся фигуры украинской певицы: то ли она и правду в положении, то ли попросту поправилась. Наталка Карпа дала исчерпывающий ответ: беременна и с нетерпением ждет будущего малыша: "Да, я набрала лишние килограммы, и да - я беременна. Мы ждем первенца".

 
 
 
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Нарешті, офіційно відповідаю на Ваші запитання)! #топновина #babynews #карпуся_мамуся #первістоку38

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

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Подписчики от чистого сердца поздравили будущую мамочку и пожелали ей крепкого здоровья и счастливых семейных мгновений: "Пусть маленький пузожитель, растет, крепнет, пинает мамочку ножкой, папу ручкой", "Дуже-дуже рада, міцного здоров’я мамусі і дитинці. Легкої вагітності та пологів", "Очень рада за Вас!".

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Беременность, Украинская певица, Наталка Карпа.
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