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Певец Сэм Смит попросил называть себя "они" вместо "он"

Певец Сэм Смит попросил называть себя "они" вместо "он"
15:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях один из друзей певца рассказал, что Сэм просит родных, говорящих о нем, произносить и писать "они" вместо "он".

Времена становятся все страннее. В начале года Сэм Смит заявил, что относит себя к небинарному гендеру, то есть не определяет себя ни мужчиной, ни женщиной. На одном заявлении 27-летний исполнитель не остановился. 

Об этом сообщило издание Mirror

Сэм долго шел к этому решению, многое прочитал и изучил. Он знает, что некоторым людям потребуется больше времени, чтобы принять это. Сначала он обратился с просьбой к друзьям, а потом уже обратится к музыкальной индустрии. Для него это захватывающее и революционное время,- сообщил инсайдер из близкого окружения. 

Факт того, что анонимный источник не лжет, подтвердил сам Смит. Недавно певец поблагодарил ведущего Hits Radio Джеймса Барра за правильное употребление местоимений. Барр написал в Twitter:  

Только что взял интервью у Сэма Смита, и они звучали счастливее и свободнее, чем когда-либо.

Вы - один из первых, кто так использовал местоимения ради меня. Спасибо, - поблагодарил ведущего исполнитель.  

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Напомним, в 2016 году Сэм стал лауреатом премии "Оскар" за саундтрек к фильму "007: Спектр". Однако сейчас, по признанию звезды, его больше интересует тема самоопределения и гендера. 

В моей команде есть несколько людей, которые тоже определяют себя небинарными. Они учат меня многим вещам, которых я не знал прежде. Это замечательно,- рассказал Смит

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Певец, Знаменитость, Сэм Смит, Mirror, Они и Он.
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