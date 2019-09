Певец Сэм Смит попросил называть себя "они" вместо "он"

Времена становятся все страннее. В начале года Сэм Смит заявил, что относит себя к небинарному гендеру, то есть не определяет себя ни мужчиной, ни женщиной. На одном заявлении 27-летний исполнитель не остановился.

Об этом сообщило издание Mirror

Сэм долго шел к этому решению, многое прочитал и изучил. Он знает, что некоторым людям потребуется больше времени, чтобы принять это. Сначала он обратился с просьбой к друзьям, а потом уже обратится к музыкальной индустрии. Для него это захватывающее и революционное время,- сообщил инсайдер из близкого окружения.

Факт того, что анонимный источник не лжет, подтвердил сам Смит. Недавно певец поблагодарил ведущего Hits Radio Джеймса Барра за правильное употребление местоимений. Барр написал в Twitter:

just interviewed @samsmith and they sounded so happy and free and more themselves than ever. it’s made me feel like the world is a good place again@hitsradiouk

— James Barr (@imjamesbarr) September 9, 2019