Первые фото Лиама Хемсворта после развода с Майли Сайрус опубликовал звезда "Тора" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Лиам Хемсворт залечивает разбитое сердце в компании своего брата Криса Хемсворта и друзей.

С момента объявления о разводе 26-летней Майли и 29-летнего Лиама прошло чуть больше месяца. За это время Хемсворт лишь единожды нарушил молчание, сообщив, что не собирается ничего комментировать, но тепло относится к экс-супруге. В ряде западных СМИ появлялась информация о том, что Хемсворт ищет утешения в компании девушек в ночных клубах, однако фактов, подтверждающих это, не было.

А сейчас в Сети появились первые фото Лиама после развода. Их опубликовал его старший брат Крис. На кадрах запечатлены сами братья, а также их друзья. Компания путешествует по Австралии.

Напомним, что Лиам и Майли последние 10 лет то встречались, то расходились. Впервые Лиам сделал Майли предложение в 2012 году, но до свадьбы дело не дошло: пара распалась через три года. Спустя некоторое время актер и певица вновь наладили отношения и в декабре 2018-го поженились. Но брак пары не продлился и года.

Ранее сообщалось, что Кристоф Вальц и Лиам Хемсворт сыграют в сериале-триллере для новой мобильной платформы Quibi, запуск которой запланирован на апрель 2020 года.