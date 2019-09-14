Хью Джекмана наградили государственной наградой Австралии (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Это высшая государственная награда Австралии для военных и гражданских лиц.

Высшая государственная награда Австралии была учреждена в 1975 году по распоряжению английской королевы Елизаветы II, являющейся главой Австралии.

Джекман был награжден орденом за вклад в искусство страны, а также за его благотворительную работу по искоренению нищеты. Знаменитого актера в этот важный день поддержала его супруга Деборра Ли Фернесс.

После церемонии Хью выложил пост в Instаgram:

"Я разделяю эту честь с моими родителями, братьями, друзьями и особенно с Деб, Оскаром и Авой. Меня учили и вдохновляли прекрасные учителя, тренеры и наставники. Я навсегда у них в долгу. Это очень почетно - быть среди великих австралийцев, добившихся успехов в различных областях знаний. Спасибо генерал-губернатору!", - написал Джекман.

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