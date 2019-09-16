Модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный образ для деловой встречи (Фото)

Новости шоу бизнеса:На днях Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала серию пикантных снимков без нижнего белья.

Рози Хантингтон-Уайтли в 32 года уже получила неофициальное звание "иконы стиля". Манекенщица каждый раз демонстрирует в сети роскошные образы, которые может повторить каждая женщина.

Перед камерой Рози Хантингтон-Уайтли предстала в стильной юбке цвета хаки, которую выбрала из новой коллекции Victoria Beckham, и белом топе Mango. К наряду модель подобрала коричневые сапоги от Jimmy Choo и маленький клатч.

Однако не такой стильный look привлек внимание всех подписчиков блога звезды. Приталенный топ подчеркнул не только стройную фигуру Роге, но и отсутствие нижнего белья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meet me at Central Perk @jimmychoo #JCcollection Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 12 Сен 2019 в 7:29 PDT

Уже в заметке Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что на такой образ ее вдохновила Рейчел из сериала "Друзья", которую сыграла талантливая Дженнифер Энистон. Актриса часто появлялась в киноленте без нижнего белья и любила носить соблазнительные топы. Знаменитый образ взялась осовременить Рози Хантингтон-Уайтли, добавив стильные аксессуары и брендовые наряды из новых коллекций. В таком наряде модель пришла на деловую встречу в Беверли-Хиллз, поразив всех очевидцев.

"Встретимся в Central Perk", – игриво прокомментировала Рози Хантингтон-Уайтли.