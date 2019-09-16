Звезда зажигает: Кайли Дженнер выложила новые снимки для Playboy (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская модель и бизнесвумен дополнила своею резюме пикантными фото для мужского глянца.

Ранее мы писали о том, что американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снялась для эротического мужского журнала "Playboy". Тогда модель опубликовала всего одно фото с фотосессии со своим мужчиной, американским трэп-исполнителем, Трэвисом Скотом.

Теперь же 22- летняя Кайли Дженнер дополнила коллекцию интимных фото, сделанные под совершенно другим ракурсом.

В это раз одна из самых популярных и брендовых медийных личностей показала своим многочисленным поклонникам обложку будущего издания, а также нежные снимки на природе.

К тому же, весь процесс съемки совершался под контролем самого бойфренда Дженнер. Супермодель также дала небольшое интервью самому Трэвису Скотту, в котором рассказала о своем взгляде на материнство: "Ты напоминаешь мне, что сексуальность и материнство могут сосуществовать. И что тот факт, что ты принимаешь свою сексуальность, не означает, что ты аморальна или что ты плохая мать. Ты можешь быть сексуальной и оставаться крутой мамой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Сен 2019 в 11:02 PDT

"Мне нравится то, что Playboy делает сейчас творчески, и когда ты дал мне эту идею - что ты будешь рядом и будешь руководить съемкой, - я подумала, что это идеальное решение, потому что я доверяю тебе и твоему видению", - поведала Кайли Дженнер своему возлюбленному.