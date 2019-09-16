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Влюблены и счастливы: Надя Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с мужем (Фото)

Влюблены и счастливы: Надя Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с мужем (Фото)
10:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Надя Дорофеева, которая часто дразнит подписчиков откровенными снимками, заинтриговала сеть новым фото.

Надя живет в очень насыщенном темпе - скоро у группы "Время и Стекло" состоится концерт, к которому она и ее партнер Позитив активно готовятся. Стало известно, что певице даже очень редко удается позавтракать дома с любимым мужем. Не смотря на такой режим счастливая артистка на днях поделилась милым "домашним" фото без макияжа рядом с мужем. И в тоже время она заинтриговала своих поклонников интересным заявлением.

На снимке видно, что девушка запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы и влюбленно смотрит вверх на супругу. А вот подпись к такому снимку заставила поклонников задуматься, что же такое интересное скоро произойдет.

"Горжусь тобой очень! Ой ребята ....) что будет", - загадочно написала Дорофеева. 

 
 
 
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Горжусь тобой очень ! Ой ребята ....) что будет @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Мы не сможем так жить": Надя Дорофеева рассказала о семейных проблемах

Подписчики артистки сразу же принялись строить догадки. Так как это явно связано с Дантесом, некоторые предположили, что у пары будет ребенок. Другие же считают, что Владимир представит какой-то свой новый проект - возможно, даже вернется на сцену как исполнитель.

Как сообщалось ранее, известная в Украине певица Надя Дорофеева показала оригинальный снимок, который был сделан в рамках фотосессии для не менее популярного глянца. Артистка недавно украсила собой обложку журнала.

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Знаменитости, Фото, Певец, Надя Дорофеева, Супруги, Артистка, Владимир Дантес, Отношния.
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