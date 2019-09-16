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В США умер актер из культовых сериалов (Фото)

В США умер актер из культовых сериалов (Фото)
15:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Последним проектом для Терка стал сериал "Морская полиция: Лос-Анджелес" (2017).

В США на 50-м году жизни умер актер Брайан Терк. Наиболее известными проектами с его участием стали сериалы "Беверли-Хиллз, 90210" и "Баффи - истребительница вампиров". 

Как пишет Metro, более года назад у Терка диагностировали рак, однако эту новость он скрывал от близких и коллег. О болезни актера стало известно лишь прошлым летом, после чего приятели Терка тут создали специальный фонд помощи. Увы, побороть болезнь ему так и не удалось.

Сниматься в кино Терк начал в начале 90-х. За эти годы он сыграл около двадцати ролей, преимущественно персонажей второго плана. В фильмографии актера сегодня можно отыскать сериал HBO "Карнавал", эпизодические роли в картинах "Американский пирог-2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир".

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Близкие актера поблагодарили всех, кто поддерживал их семью эти месяцы морально и материально.

Напомним, что Надя живет в очень насыщенном темпе - скоро у группы "Время и Стекло" состоится концерт, к которому она и ее партнер Позитив активно готовятся. Стало известно, что певице даже очень редко удается позавтракать дома с любимым мужем. Не смотря на такой режим счастливая артистка на днях поделилась милым "домашним" фото без макияжа рядом с мужем. И в тоже время она заинтриговала своих поклонников интересным заявлением.

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Парк Юрского периода, Знаменитость, Затерянный мир, Альманах, Баффи – истребительница вампиров, Альманах-2019, Американский пирог-2, Брайан Терк, Крокодил Данди в Лос-Анджелесе.
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