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Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)

Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В Лондоне проходит Неделя моды, на которой одни из самых популярных дизайнеров представляют свои новые коллекции.

Поскольку модели часто меняют образы для выхода на подиум, изменить имидж для них – проще простого. Даже если это будут такие кардинальные изменения, как цвет волос. 23-летняя Кендалл Дженнер демонстрирует это на своем примере.

Так, накануне яркое шоу представил Риккардо Тиши, который создает одежду для бренда Burberry.

На его показе выходили известные модели, среди которых Ирина Шейк, сестры Хадид, а также Кендалл Дженнер. К слову, последняя поразила гостей показа больше всего. 

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Иностранные СМИ пишут, что Кендалл Дженнер согласилась изменить цвет волос временно и только для показа, однако после этого она уже появлялась на улицах Лондона с такой же прической.

Как сообщалось ранее, знаменитая американская модель Хейли Болдуин вскоре обменяется клятвами с Джастином Бибером. Но пока до церемонии остается полмесяца, манекенщица охотно соглашается на пикантные съемки для журналов.

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Мода, Знаменитости, Неделя моды, Стиль, Имидж, Модели, Кайли Дженнер.
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