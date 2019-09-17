Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)

Новости шоу бизнеса:В Лондоне проходит Неделя моды, на которой одни из самых популярных дизайнеров представляют свои новые коллекции.

Поскольку модели часто меняют образы для выхода на подиум, изменить имидж для них – проще простого. Даже если это будут такие кардинальные изменения, как цвет волос. 23-летняя Кендалл Дженнер демонстрирует это на своем примере.

Так, накануне яркое шоу представил Риккардо Тиши, который создает одежду для бренда Burberry.

На его показе выходили известные модели, среди которых Ирина Шейк, сестры Хадид, а также Кендалл Дженнер. К слову, последняя поразила гостей показа больше всего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @BURBERRY Grateful to B a part of this show my @riccardotisci17 , I love you All my love to you @katy_england @italia3bis @guidopalau @patmcgrathreal Hair dreamt up by Riccy and Cut by Sandy Girl @sandyhullett Forever Tisci Публикация от (@bellahadid) 16 Сен 2019 в 11:18 PDT

Иностранные СМИ пишут, что Кендалл Дженнер согласилась изменить цвет волос временно и только для показа, однако после этого она уже появлялась на улицах Лондона с такой же прической.

Как сообщалось ранее, знаменитая американская модель Хейли Болдуин вскоре обменяется клятвами с Джастином Бибером. Но пока до церемонии остается полмесяца, манекенщица охотно соглашается на пикантные съемки для журналов.